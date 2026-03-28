ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨

ＩＭＭ通貨先物３月２４日主要国通貨 円の売り越し減少

円 62806枚の売り越し 4974枚の売り越し減

ユーロ 9279枚の買い越し 11853枚の買い越し減

ポンド 58422枚の売り越し 7093枚の売り越し減

スイスフラン 27097枚の売り越し 1884枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 3617枚の買い越し 76枚の買い越し減



レバレッジド・ファンズ３月２４日主要国通貨 円の売り越し減少

円 64325枚の売り越し 7722枚の売り越し減

ユーロ 56039枚の売り越し 6495枚の売り越し増

ポンド 17795枚の買い越し 5094枚の買い越し増

スイスフラン 1148枚の売り越し 778枚の売り越し増

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