ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨
ＩＭＭ通貨先物３月２４日主要国通貨　円の売り越し減少
円　62806枚の売り越し 4974枚の売り越し減
ユーロ　9279枚の買い越し 11853枚の買い越し減
ポンド　58422枚の売り越し 7093枚の売り越し減
スイスフラン　27097枚の売り越し 1884枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　3617枚の買い越し 76枚の買い越し減

レバレッジド・ファンズ３月２４日主要国通貨　円の売り越し減少
円　64325枚の売り越し 7722枚の売り越し減
ユーロ　56039枚の売り越し 6495枚の売り越し増
ポンド　17795枚の買い越し 5094枚の買い越し増
スイスフラン　1148枚の売り越し 778枚の売り越し増