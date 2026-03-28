ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジド・ファンズは豪ドルの買い越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジド・ファンズは豪ドルの買い越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨

ＩＭＭ通貨先物３月２４日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

カナダ 1602枚の売り越し 2488枚減少し売り越しに転じる

豪ドル 70872枚の買い越し 1811枚の買い越し増

ＮＺドル 27006枚の売り越し 3949枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ３月２４日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

カナダ 36856枚の売り越し 5013枚の売り越し減

豪ドル 45025枚の買い越し 511枚の買い越し減

ＮＺドル 16730枚の売り越し 813枚の売り越し増

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