ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジド・ファンズは豪ドルの買い越し減少
ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨
ＩＭＭ通貨先物３月２４日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加
カナダ 1602枚の売り越し 2488枚減少し売り越しに転じる
豪ドル 70872枚の買い越し 1811枚の買い越し増
ＮＺドル 27006枚の売り越し 3949枚の売り越し増
レバレッジド・ファンズ３月２４日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少
カナダ 36856枚の売り越し 5013枚の売り越し減
豪ドル 45025枚の買い越し 511枚の買い越し減
ＮＺドル 16730枚の売り越し 813枚の売り越し増
ＩＭＭ通貨先物３月２４日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加
カナダ 1602枚の売り越し 2488枚減少し売り越しに転じる
豪ドル 70872枚の買い越し 1811枚の買い越し増
ＮＺドル 27006枚の売り越し 3949枚の売り越し増
レバレッジド・ファンズ３月２４日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少
カナダ 36856枚の売り越し 5013枚の売り越し減
豪ドル 45025枚の買い越し 511枚の買い越し減
ＮＺドル 16730枚の売り越し 813枚の売り越し増