ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　
ＩＭＭ通貨先物３月２４日資源国通貨　豪ドルの買い越し増加
カナダ　1602枚の売り越し 2488枚減少し売り越しに転じる
豪ドル　70872枚の買い越し 1811枚の買い越し増
ＮＺドル　27006枚の売り越し 3949枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ３月２４日資源国通貨　　豪ドルの買い越し減少
カナダ　36856枚の売り越し 5013枚の売り越し減
豪ドル　45025枚の買い越し 511枚の買い越し減
ＮＺドル　16730枚の売り越し 813枚の売り越し増