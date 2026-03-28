NY原油先物5 月限（WTI）（終値）

1バレル＝99.64（+5.16）



ニューヨーク原油の期近２限月は続伸。トランプ米大統領が中東に地上部隊１万人の追加派遣を検討と伝えられ、イラン戦争の長期化懸念が高まった。イランの主要原油積み出し拠点であるカーグ島の攻略などが見込まれている。また米大統領がイランのエネルギー施設攻撃期限を４月６日まで延長すると発表し、戦争が４月以降も続く可能性が出たことも長期化懸念につながった。ただルビオ米国務長官は「地上部隊を一切投入することなく目標を達成できる」と述べ、軍事作戦が「数カ月でなく、数週間以内」に終結する見込みだとした。



MINKABU PRESS

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