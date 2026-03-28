「エースではなくリーダー」誓ったあの日。10番堂安律が初のキャプテン就任「理想はみんなメッシみたいになりたいと思うけど…」

「エースではなくリーダー」誓ったあの日。10番堂安律が初のキャプテン就任「理想はみんなメッシみたいになりたいと思うけど…」