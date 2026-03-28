森保J、聖地ハムデン・パークで前日練習!! 若手戦力も積極起用へ、W杯行きアピールなるか
日本代表は27日、キリンワールドチャレンジ第1戦・スコットランド代表戦(28日、グラスゴー)に向け、試合会場のハムデン・パークで前日練習を行った。冒頭約15分間が報道陣に公開され、体調不良のためホテルで静養中のMF佐藤龍之介(FC東京)以外の26人が参加した。
1903年に開業したスコットランド・フットボールの聖地ハムデン・パークでの初練習。スコットランド代表は異なるグラウンドでトレーニングを行っているため、日本の選手が先に足を踏み入れる形となった。スタジアムでは綺麗に刈り揃えられた芝生が美しく広がっており、前日までややぬかるんだピッチで練習していた選手たちは心地良さそうにトレーニングへと入っていた。
冒頭15分間ではランニング、ボール回し、ロングキックでボールや芝生の様子を確認。選手たちは時折スタジアムを見渡しながら、28日の試合の雰囲気をイメージしている様子だった。スコットランド代表にとっては昨年11月の欧州予選で28年ぶりのW杯出場権を獲得して以降、初の国際Aマッチ。満員のファンに囲まれたアウェーの環境での試合になりそうだ。
森保一監督はスコットランド戦に向けての前日会見で「W杯に向けての戦術的な部分と、チーム全体の経験値を上げていく部分も考えながら、勝利を目指してベストを尽くしたい」と述べており、交代枠11人のレギュレーションも踏まえ、これまで経験の少なかった若手選手たちが積極的に起用される見込み。MF南野拓実とMF久保建英の不在によってポジション争いが加熱するシャドーを始め、各ポジションで生き残りをかけた選手のアピールに期待が高まる。
スコットランド戦は現地時間28日午後5時(日本時間29日午前2時)にキックオフする。
(取材・文 竹内達也)
1903年に開業したスコットランド・フットボールの聖地ハムデン・パークでの初練習。スコットランド代表は異なるグラウンドでトレーニングを行っているため、日本の選手が先に足を踏み入れる形となった。スタジアムでは綺麗に刈り揃えられた芝生が美しく広がっており、前日までややぬかるんだピッチで練習していた選手たちは心地良さそうにトレーニングへと入っていた。
森保一監督はスコットランド戦に向けての前日会見で「W杯に向けての戦術的な部分と、チーム全体の経験値を上げていく部分も考えながら、勝利を目指してベストを尽くしたい」と述べており、交代枠11人のレギュレーションも踏まえ、これまで経験の少なかった若手選手たちが積極的に起用される見込み。MF南野拓実とMF久保建英の不在によってポジション争いが加熱するシャドーを始め、各ポジションで生き残りをかけた選手のアピールに期待が高まる。
スコットランド戦は現地時間28日午後5時(日本時間29日午前2時)にキックオフする。
(取材・文 竹内達也)