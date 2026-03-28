◎2月のキャンプ初日の前夜は2〜3時間ほどしか眠れなかったというDeNA・相川新監督。グラウンドに出てきて第一声は「寝られましたよ！7時間。もう1勝したような気分です」。快眠は元気の源です。

◎巨人・丸は、一度グラウンドからベンチに戻る佐々木に「あれ、忘れ物だよね？忘れ物だな」。本当は身に着ける道具を替えに行っただけでした。

◎巨人・田中瑛は開幕戦に合わせたスーツ姿の記者を見つけると「なんかいつもよりピシッとして見えますね。そっちの方がいいですよ」。今後もそうさせていただきます。

◎ソフトバンク・城島健司CBOは普段と異なるスーツ姿の記者に「またまた開幕だからって。大事じゃない試合なんてないんだよ？それなら63試合目にも着てこないと」。

◎楽天・前田健はホワイトソックス・村上のデビュー戦本塁打に関連してSNSで話題になったことに「ちゃっかりね」と笑顔。実は16年にドジャースでのデビュー戦で一発を放ちました。

◎ヤクルト・池山監督は試合前のミーティングで話したことを聞かれ「球団のYouTubeで私のオチが流れるはずなので。それを見た感想をまたお願いします」。ヤクルト1000を手に「ラジオ体操の歌」を熱唱し、自社CMを再現していました。