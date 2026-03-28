アラブ首長国連邦の一大イベント、ドバイワールドカップデーは28日、ドバイのメイダン競馬場で開催される。日本馬は5競走に計6頭が出走。先月14日のサウジCで連覇を飾ったフォーエバーヤング（牡5＝矢作）は今年もドバイワールドCに狙いを定めた。

昨年の当レースは1番人気3着。あれから経験を積んで心身ともに成長した。今季2戦目で上昇ムード。一昨年のUAEダービー（1着）を合わせてメイダンも3度目で、すっかり環境に慣れている。史上初の同一年サウジC、ドバイワールドC連勝へ。厩舎、ジョッキーが一丸となって偉業にチャレンジする。

JRAによるドバイワールドCデーの馬券発売はないが、米国行き（5月2日、ケンタッキーダービー）を懸けた争いでもあるUAEダービー、昨年ジャパンCを制したフランスのカランダガン（セン5＝グラファール）が出走するドバイシーマクラシックなど注目のカードが組まれている。

◆中継 ドバイワールドCデーのテレビ中継はグリーンチャンネルが無料放送（一部有料）で23時30分から29日午前2時30分。6R・ドバイゴールデンシャヒーン、7R・ドバイターフ、8R・ドバイシーマクラシック、9R・ドバイワールドCを生中継し、放送開始前のレースも番組内にてVTRで放送される。