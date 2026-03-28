◇パ・リーグ 楽天10―0オリックス（2026年3月27日 京セラD）

初の開幕投手を快投で飾った楽天・荘司はヒーローインタビューで「イーグルスは必ず優勝する。ファンの皆さんもついてきてください」と力強く宣言した。

4年目で務めた初の大役で8回4安打無失点。23年以来、3年ぶりとなる開幕戦白星をもたらし、悪夢を振り払った。24年5月22日。今回と同じ京セラドームでのソフトバンク戦で地獄を見た。前日は0―21の歴史的大敗。強力打線の勢いを止めるべく、上がった先発マウンドで1死しか取れず5失点でプロ最短KO。「自分の実力不足、それだけです…」と顔面蒼白（そうはく）で引き揚げた。同年はその後1登板のみ。秋には右肘のクリーニング手術を受け、復活を期した昨季も13試合で4勝にとどまった。

結果が出ず、歯がゆい日々を過ごす中、今季は左手親指側に重心が置かれたグラブを新調した。「めちゃくちゃ投げやすくて自分の想像を上回ってきた」。新グラブの効果はてきめんで、左手に力が蓄えられ、反動で右腕を力強く振れる投球フォームが完成。「140キロの感じで150キロがきたら絶対に打ちにくい」。オフから掲げてきた「力感とのギャップ」を実現した。

最速155キロを計測し、毎回9奪三振。「真っすぐでしっかりと差し込めて、他の球も生きた。完璧といえるぐらいの内容」と汗を拭った。「強いイーグルスを見せたい」――。晴れ舞台で開幕前日の誓いを体現した。（花里 雄太）

【直撃コール 父・聡さん（京セラドームで夫婦で観戦）】

――開幕戦での初勝利おめでとうございます。

「本当にホッとしています。援護していただいた野手の皆さんに感謝です」

――初の大役で快投した。

「投げている姿を見て凄く成長を感じました。本当に落ち着いていましたし、見ている親の方が落ち着きがなかったです」

――手術を乗り越えた。

「調子も上がらず、苦しんでいた時期もありましたが、よくここまで頑張りました。今シーズンは、“勝負の年だ”と言っていたので、懸ける思いはかなり強いんだと思います」

――今後に期待が膨らむ。

「大きな舞台を経験させてもらって自信になったと思います。もう若手ではないので、ここからチームを引っ張っていく存在になってもらいたいです」