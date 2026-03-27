「この選択は間違ってなかった？」離婚を選んだあとに待っている現実
夫の不倫発覚をきっかけに離婚を選ぶ人もいます。決断の瞬間は強い感情に背中を押されることが多いものですが、その後に訪れるのは想像していたものとは少し違う現実かもしれません。解放感だけではない、離婚後の時間にはいくつかの共通する変化があります。
最初に訪れるのは“解放感”
関係から離れたことで、気持ちが軽くなる感覚を覚える人もいます。疑いや不安から解放され、精神的な緊張がほどける。この段階では「この選択でよかった」と感じやすいでしょう。
現実的な負担と向き合う
時間が経つにつれて、生活面の変化が具体的に見えてきます。経済面や住環境、人間関係など、日常の中で調整が必要な場面が増えることもあります。ここで初めて、選択の重みを実感する人も少なくありません。
自分の軸を作り直す時間
離婚後は、誰かとの関係ではなく“自分の生活”を中心に考える時間が増えます。何を大切にしたいのか、どんな日常を送りたいのか。新しい軸を作る過程に入ることが多いものです。
離婚という選択は、終わりであると同時に新しいスタートでもあります。後悔や不安を感じる瞬間があったとしても、それも含めて自分の選択と向き合う時間。そこから少しずつ、自分にとっての納得を見つけていくのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼離婚＝失敗？いいえ、ただ“過去を教訓に前へ進む決断”をしただけのこと