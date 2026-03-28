岩本照、松田元太の“ちゃっかりエピソード”を暴露「それが元太のかわいいところ」
Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演する3月28日配信スタートのドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）のととのい上映会＆取材会が、都内サウナ施設にて開催。作品世界と同じくリラックスした空間で、撮影の裏話などが語られた。
【写真】リラックスした“ととのい”スタイルで登場した岩本照＆松田元太
本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。原作は、高野水登・フトンチラシによる同名漫画だ。
取材会では「少しでも作品の世界を味わってもらおう」と、集まった報道陣にサウナハットを配布。全員がそれを着用して岩本と松田を迎え入れると、その光景を見た2人は驚きの表情を浮かべた。岩本は「かわいいですけど……服を着たままサウナハットを被るって、僕は今まで見たことがなかった（笑）」ととまどいをあらわにし、松田は「いいっすね！ 形からととのっていくという（笑）」と一体感のある雰囲気を気に入った様子だった。
そんなリラックスした雰囲気の中、2人に撮影にまつわるエピソードを聞くことに。出来上がった映像を見て、松田は「原作から出てきたようなカラちゃんまんま！」と岩本の再現度の高さを絶賛。「僕もシトーさんらしくしているなと思ったし、八重樫風雅監督の世界観や映像もキレイで、全体的に好きな作品だなと感じました」と、映像も原作そのままの雰囲気が再現されていたと自信を見せる。
岩本は「オープニング映像がかわいいですよね。クランクインしたその日に撮った映像なのですが、元太がアドリブでポップコーンをぶちかました瞬間もあって、良い思い出としてかわいく映像に残ってくれていて良かったなと思いました」と、初日にも関わらず良い空気感で撮影できたことを振り返る。それを受けて松田は「カラちゃんとシトーさんだけど、照ちゃんと元太さんみたいな（笑）。僕たちもととのいながら撮影できたと思います」と、2人の関係性があったからこそ良い映像が撮れたと語った。
終始和やかだったと明かされた本作の撮影。第1話の舞台であるThe Sauna（LAMP野尻湖）では、撮影以外の時間も2人で一緒に過ごしていたそうで、おそろいの上下セットアップジャージを購入したのだとか。
ただ、2人には心残りもあるようで、機材などのためにサウナの温度を少し下げた状態で撮影せねばならず「本当にサウナが好きなので、ガッツリ入れないことが悔しかったです」と松田。すると岩本は「ファンの方の聖地巡礼のように、僕も元太と一緒にもう一度行ってみたいと思います」と再訪を誓っていた。
本作のもう1つのテーマとなっている“食”についても、撮影の合間に2人でよくご飯を食べに行っていたのだそう。松田が「どうしてもラーメンが食べたくて、照くんが連れて行ってくれたのですが、お会計の時に“俺の前で財布は出すな。この現場でお前は財布を出さなくていい”と言われました」という岩本のかっこよすぎるエピソードを披露。すると岩本は「僕がそれを言い終わる前に“ありがとうございます”って言ってたよね（笑）」と松田は奢られる前提だったと暴露して笑いを誘った。しかし、それに付け加えるように「それが元太のかわいいところなんですけどね！」と言って、仲の良い“先輩後輩関係”を見せつけていた。
ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、Prime Videoにて3月28日より毎週土曜0時、2話ずつ配信（全8話）。
【写真】リラックスした“ととのい”スタイルで登場した岩本照＆松田元太
本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。原作は、高野水登・フトンチラシによる同名漫画だ。
そんなリラックスした雰囲気の中、2人に撮影にまつわるエピソードを聞くことに。出来上がった映像を見て、松田は「原作から出てきたようなカラちゃんまんま！」と岩本の再現度の高さを絶賛。「僕もシトーさんらしくしているなと思ったし、八重樫風雅監督の世界観や映像もキレイで、全体的に好きな作品だなと感じました」と、映像も原作そのままの雰囲気が再現されていたと自信を見せる。
岩本は「オープニング映像がかわいいですよね。クランクインしたその日に撮った映像なのですが、元太がアドリブでポップコーンをぶちかました瞬間もあって、良い思い出としてかわいく映像に残ってくれていて良かったなと思いました」と、初日にも関わらず良い空気感で撮影できたことを振り返る。それを受けて松田は「カラちゃんとシトーさんだけど、照ちゃんと元太さんみたいな（笑）。僕たちもととのいながら撮影できたと思います」と、2人の関係性があったからこそ良い映像が撮れたと語った。
終始和やかだったと明かされた本作の撮影。第1話の舞台であるThe Sauna（LAMP野尻湖）では、撮影以外の時間も2人で一緒に過ごしていたそうで、おそろいの上下セットアップジャージを購入したのだとか。
ただ、2人には心残りもあるようで、機材などのためにサウナの温度を少し下げた状態で撮影せねばならず「本当にサウナが好きなので、ガッツリ入れないことが悔しかったです」と松田。すると岩本は「ファンの方の聖地巡礼のように、僕も元太と一緒にもう一度行ってみたいと思います」と再訪を誓っていた。
本作のもう1つのテーマとなっている“食”についても、撮影の合間に2人でよくご飯を食べに行っていたのだそう。松田が「どうしてもラーメンが食べたくて、照くんが連れて行ってくれたのですが、お会計の時に“俺の前で財布は出すな。この現場でお前は財布を出さなくていい”と言われました」という岩本のかっこよすぎるエピソードを披露。すると岩本は「僕がそれを言い終わる前に“ありがとうございます”って言ってたよね（笑）」と松田は奢られる前提だったと暴露して笑いを誘った。しかし、それに付け加えるように「それが元太のかわいいところなんですけどね！」と言って、仲の良い“先輩後輩関係”を見せつけていた。
ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、Prime Videoにて3月28日より毎週土曜0時、2話ずつ配信（全8話）。