◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―３ヤクルト（２７日・横浜）

これ以上ない最高の笑顔だった。１点差を逃げ切った試合直後。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）はコーチ、選手とハイタッチを交わした。「しびれるね〜。最後は神頼みで念じていました」と豪快に笑った。

６０歳の新人監督の初勝利は９８年の横浜・権藤博監督以来。忘れられないのが９０年のユマキャンプのミーティングだ。故・野村克也監督がホワイトボードに最初に記した「耳順」（じじゅん）の２文字。孔子の論語にある「六十にして耳順（したが）う」。何よりも人の話をよく聞くことが大事という意味で、６０歳の異称でもある。「まさか、その年齢になって監督になるとはね」。打順、継投はコーチ陣、スタッフと話し合って決める。この日も「８番・二塁」で先発起用した伊藤が逆転２ランを放ち、継投で接戦を制した。メジャーへ移籍した村上の穴は全員で埋める。そんな意思が采配に表れていた。

「記憶はすぐ忘れることがあるけど記録は残るから」とメモ帳に多色ボールペンで気づいたこと、思ったことを記している。「みんなのおかげでこの１勝は素晴らしい１勝になった」。記念すべき監督初勝利が力強くメモに記された。

（秋本 正己）