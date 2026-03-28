◆パ・リーグ ソフトバンク６―５日本ハム（２７・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが、２年ぶりの開幕白星を飾った。５―５の８回、先頭で代打で登場した野村勇内野手は中前打で出塁に成功し、勝ち越しのホームを踏んだ。

最速１６０キロの古林に対し、昨季６打数３安打の打率５割と好相性の野村が打席に向かった。１打席目に安打を放っていた今宮に代えて、打席に送る采配。勝負をかけた一手だった。

今宮と開幕遊撃を争ったが、この日はベンチスタートとなった。試合は両軍合計６本の本塁打が飛び交う空中戦。昨季１２本塁打と、パンチある打力がストロングポイントの野村は「悔しいなと。すごい打ち合いをしていて、その中にいられないすごく悔しい気持ちで試合を見ていました」と振り返る。打席では、１ボールからの１５０キロの直球を迷わずフルスイング。ジャストミートはしなかったが、持ち前の強いスイングで押し切った。意地のこもった一打に、小久保監督も「開幕スタメン争いをずっとしていた中で悔しい思いもあったでしょうが、あの１打席目のヒットは大きかった」とたたえた。