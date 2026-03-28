「彼らのプレーは非常に興味深い」スコットランド指揮官が語る森保ジャパンの印象「本当に見応えがある」「正直に言うと…」
現地３月28日に日本代表とグラスゴーで対戦するスコットランドが27日、前日会見を実施した。
登壇したスティーブ・クラーク監督は、日本とコートジボワールと戦う３月シリーズの２連戦を「ワールドカップへの準備という点で非常に重要だ」と位置づけ、「我々は異なる大陸から２つのトップクオリティのチームと対戦する」と強調する。
そのなかで「特に日本戦は大きな挑戦になるだろう」とし、森保ジャパンの印象をこう述べた。
「彼らのプレーは非常に興味深い。正直に言うと、今回の試合に向けて準備をするなかで、彼らのプレースタイルや試合の組み立て方は本当に見応えがあり、良いチームだと感じた。我々にとっては厳しいゲームになるだろう」
試合は日本時間で29日の２時キックオフ予定。スコットランドは日本相手にどんな戦いを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
登壇したスティーブ・クラーク監督は、日本とコートジボワールと戦う３月シリーズの２連戦を「ワールドカップへの準備という点で非常に重要だ」と位置づけ、「我々は異なる大陸から２つのトップクオリティのチームと対戦する」と強調する。
そのなかで「特に日本戦は大きな挑戦になるだろう」とし、森保ジャパンの印象をこう述べた。
「彼らのプレーは非常に興味深い。正直に言うと、今回の試合に向けて準備をするなかで、彼らのプレースタイルや試合の組み立て方は本当に見応えがあり、良いチームだと感じた。我々にとっては厳しいゲームになるだろう」
試合は日本時間で29日の２時キックオフ予定。スコットランドは日本相手にどんな戦いを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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