20歳のモンスターFWが明かす“狙っていました発言”の真相「一番大きかったのは…」【日本代表／現地発】
アンデルレヒトからシント＝トロイデンへの移籍→ベルギーリーグで二桁得点→３月の代表選出。この良い流れを「正直、狙っていました」と断言したのは、後藤啓介だ。
狙ってできる──。これは、そんな簡単なことではない。むしろ、それを現実にしてしまう“モンスター”後藤は、計算できるストライカーなのかもしれない。
せっかくの機会だからと、スコットランド戦前日の練習後に囲み取材で本人に尋ねてみる。「狙ってできるって凄いことですよね？ その要因はどこにありますか」と。問いに対する答は次のとおりだった。
「一番大きかったのは移籍先ですね。狙い通りと言っても、ぶっちゃけ、ゴールもアシストも運なので。それをしっかりと積み上げられたのが良かったです。まあ、頑張ってきたからじゃないですか（笑）」
運も実力のうちである。実際、プロサッカーの世界において“運”は最強の武器の部類に入る。それを引き寄せられたのはなぜか。
20歳のアタッカーは笑みを浮かべながら──「それは内緒です（笑）」と秘密を明かしてくれなかった。スコットランド戦で結果を出すようなら、もはや“持っている”では済まされない戦力になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
狙ってできる──。これは、そんな簡単なことではない。むしろ、それを現実にしてしまう“モンスター”後藤は、計算できるストライカーなのかもしれない。
せっかくの機会だからと、スコットランド戦前日の練習後に囲み取材で本人に尋ねてみる。「狙ってできるって凄いことですよね？ その要因はどこにありますか」と。問いに対する答は次のとおりだった。
運も実力のうちである。実際、プロサッカーの世界において“運”は最強の武器の部類に入る。それを引き寄せられたのはなぜか。
20歳のアタッカーは笑みを浮かべながら──「それは内緒です（笑）」と秘密を明かしてくれなかった。スコットランド戦で結果を出すようなら、もはや“持っている”では済まされない戦力になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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