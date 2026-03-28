デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は開幕戦の本塁打を取り上げる。

◇ ◇

Ｑ…２リーグ分立後の開幕戦で、最多本塁打を打ったチームは？

Ａ…１９８０年広島の７本

前年７９年に「江夏の２１球」で日本一となった広島は、ディフェンディング・チャンピオンとして８０年を迎えた。４月５日に、広島市民球場で阪神と開幕戦を戦った。

阪神先発の小林繁に完璧に抑えられていた打線が目を覚ましたのは、２点を追う四回だ。まずライトルがチーム初安打となる本塁打を放ち、反撃開始。ところが五回に掛布雅之に２ランを浴び、点差が広がる。

その裏、先頭の三村敏之、続く水谷実雄が２者連続アーチ。２死後、なんと開幕投手の池谷公二郎まで本塁打を打って追い付いた。

六回には先頭の衣笠祥雄、そしてライトルが２本目の本塁打を放ち２点をリードする。ところが七回に竹之内雅史に２点タイムリーを許し、同点とされた。

そして九回。２死一、二塁で竹之内が左前打を放った。あわや勝ち越し点…。ところが新外国人のデュプリーが打球をつかみ、果敢にバックホーム。代走の島野育夫を刺し、難を逃れた。

裏の攻撃は、そのデュプリーから始まった。阪神３番手の工藤一彦の初球をたたき、バックスクリーン横へサヨナラ本塁打。勝った広島は、全７本塁打がすべてソロという珍事だった。

殊勲のデュプリーは「皆が打っていたから狙っていたんだ」としてやったりの表情。会心の勝利で発進した広島は危なげなくペナントレースを勝ち抜き、巨人以外では初のセ・リーグ連覇を達成。日本シリーズでも２年続けて近鉄を退け、頂点に立った。（デイリースポーツ・高野 勲）