「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）

鮮やかな先頭打者弾も実らなかった。「１番・二塁」で新リードオフマンに起用されたＤｅＮＡ・牧が初回に初球を捉え、右翼席に豪快なアーチ。開幕戦での先頭打者本塁打は、球団では１９６１年の近藤昭仁以来６５年ぶりとなる快挙。これ以上ない勢いをもたらしたかに見えたが、勝利には結びつかなかった。「初めての『１番』で、また開幕戦ということで、どんな結果であれ、まずはチームに勢いをつけることだけを考えて打席に立った」。プロ入り後初めて「１番」に座った牧。入団から５年連続２桁本塁打を放つ球界屈指の強打者が、リードオフマンに座る大胆なオーダーだ。相川監督が昨秋の就任直後から温めていた戦略だった。初陣を迎えた新指揮官のタクトに、一振りで応えた。

しかし、エース・東が２本塁打を浴びるなど、接戦を制することができなかった。「１点というところが、難しいゲームになってしまった」と相川監督。初陣１勝はならなかったが、「牧自身、最高の結果を出してくれた。いいスタートを切って、また明日以降の攻撃につなげてくれれば」と前を向いた。