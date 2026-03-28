「選抜高校野球・準々決勝、大阪桐蔭４−３英明」（２７日、甲子園球場）

大阪桐蔭は２日連続でしびれる試合をモノにした。多彩な働きを見せたのが４番・ＤＨの谷渕瑛仁内野手（３年）だ。まずは同点で迎えた六回先頭で、４球目のスライダーを振り抜いた。打球は右翼ポール際へスタンドイン。「夢の舞台でダイヤモンドを一周できたことはうれしかった」。大会第８号で一時勝ち越しに成功した。今大会チーム１号に西谷浩一監督（５６）も「久しぶりだなと思って、うれしかったです」と笑った。

七回には再び同点とされたが、八回には采配がハマった。無死一塁で打席に立った谷渕は、バスターで三塁線を破り、好機を広げて勝ち越しを呼んだ。指揮官は「バントのサインだったんですけど、内野の動き見て、打たせた方が展開があるかなと」と説明。谷渕は「４番であっても、小技を決める決めないで勝負が分かれると思うので、練習でもバスターはやっていました」と胸を張った。

２０２３年以来３年ぶりのセンバツ４強入りを果たし、頂点まではあと２勝となった。「明日一日しっかり練習して、準決勝なんとか頑張りたい」と西谷監督。同校１０度目の甲子園制覇が少しずつ見えてきた。