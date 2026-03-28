◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日 宮崎県 UMKCC＝6539ヤード、パー72）

主催者推薦で出場している臼井麗香（27＝プラスアルファ・コンサルティング）が4バーディー、1ボギーの69で回り11位につけた。初優勝を飾った24年の同大会同様に、主催者推薦出場で2度目Vなら88年ツアー制度施行後は初（海外勢、招待選手、アマチュアを除く）。4月5日に関西コレクション（京セラドーム）出演も控える黄金世代が快挙を狙う。入谷響（20＝加賀電子）が65で単独首位に立った。

2年前にツアー初優勝を飾った思い出のコースで臼井が躍動した。3番で3メートルのチャンスを生かし、50センチにつけた8番からは3連続バーディー。最少タイの23パットとグリーン上がさえた。今季出場2戦目で初めて60台で回り「やっぱりイメージがいい」と白い歯を見せた。

昨季シードを失い、QTランクも87位。今大会も主催者推薦での出場となった。現在は出番を得るため自ら営業も行っており「事務所に入っていないので推薦も自分でお願いしてます。この試合もスポンサーを通じてお願いした。ありがたみも倍です」とうなずいた。

復活へ、二足のわらじで奮闘する。オフは地元・栃木の山にこもり、「毎日500〜600球打った」と猛特訓。並行して“アイドル活動”にも取り組んだ。菅沼菜々と組んだユニット「chell’7（ちぇるなな）」のライブを開催。プロを目指す妹・蘭世（らんぜ）とともにYouTubeチャンネル「臼井家のふたり」を開設し、4月5日にはファッションイベント「関西コレクション」に姉妹で出演することが決まっている。

「ランウエーを歩くんですよ。スポットライトを浴びるのが気持ちいい」。最高のシナリオは、ツアー2勝目を引っ提げてステージに上がること。主催者推薦で2勝すればツアー初。「伸ばし合いになる。バーディーを取れるように準備」と追い上げに意欲を示した。