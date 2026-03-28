◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が２７日、スポーツ報知に特別寄稿した。指揮官として球団史上最多となる１２９１勝を誇り、９度のリーグＶ、３度の日本一に導いた名将が、阪神との開幕戦（東京Ｄ）をチェック。初回の攻撃で新しいチームの“形”を見せた阿部慎之助監督（４７）の手腕に賛辞を贈った。「前進」をスローガンに掲げ、戦いながら成長を遂げていくチームだからこそ、首脳陣、選手それぞれに開幕スタメンの重みを感じてほしいと願った。

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ナイスゲームだ！ 生まれ変わろうとしているチームに、勇気を与える１勝になったと言える。助っ人や先発投手も含めて、初めて開幕スタメンに名を連ねた選手が６人。その並びも含めて、阿部監督の相当なる覚悟が、初回にいきなり実を結んだ。相手に「今年のジャイアンツはこれまでと違う所に気をつけなければ」という意識を、相当に植え付けられたはずだ。

１番・キャベッジが期待通りに一発を放って勢いをつけた。パワーのある先頭打者にはこれがある。さらに２番・松本が粘って１１球目で四球を選ぶ。これが殊勲だった。そして泉口の２球目でエンドラン。阿部監督は松本が粘っている間に「ようし、四球で出たら積極的に仕掛けるぞ」と絵を描いていたはず。あそこから阪神バッテリーのけん制も増え、村上の生命線と言えるテンポのよい投球を乱した。８回にはキャベッジが二盗を試みた。アウトになったが、動くことを印象づけた。「相手に考えさせる野球」ができている時点で、勝負は優位に立てる。

新人ながら開幕投手を務めた竹丸も見事な投球だった。真っすぐも強いが、背伸びせずに自分の投球ができていた。重圧のある初戦を託され、しかもプロ初登板ということを差し引いても、なかなかできることではない。諸先輩方のけがや不調もあったけれど、実力で勝ち取った開幕投手だということを、雄弁に示してくれた。

新しいチームを作るというスローガンで始まったシーズン。昨季まで４番を張った岡本も移籍し、それぞれの事情で主力を多く欠いて開幕を迎えた。極端に言えば「今年はいろいろな選手を試そう」とか、いかようにもできてしまう状況だ。その中で春季キャンプから２か月ほど熟考して選んだ開幕スタメンだからこそ、選んだ阿部監督、選ばれた選手には“重み”を感じてもらいたい。この選手で前進するんだ、という首脳陣のこだわり、信念とも言えるようなものが見たい。結果が伴わない時も来るかもしれないが、いつもより少し我慢も必要になる。選手にもそういうふうに思わせることで、より強い責任感も出てくる。

これだけ新しいチームだ。楽しみしかないよ。チーム全体がそういう気持ちでいかないといけない。選手は苦しい時も楽しい時も、いい時も悪い時もあるわけで、それを監督、コーチも苦しい、楽しい…と同じ気持ちになって戦う。今季はそう戦ってほしい。秋に歓喜の報が届くことを待っている。

（巨人軍オーナー付特別顧問）