「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）

準々決勝４試合が行われ、智弁学園（奈良）は花咲徳栄（埼玉）を相手にセンバツ史上最大となる８点差を逆転し、優勝した２０１６年以来の４強入りを果たした。中京大中京（愛知）は八戸学院光星（青森）を下し、歴代１位の春夏通算１４０勝を達成。専大松戸（千葉）は初の準決勝進出を決めた。大阪桐蔭は接戦を制して３年ぶりの４強進出。休養日をはさみ、２９日に準決勝が行われる。

歴史的な大逆転劇に甲子園が揺れた。志村叶大（かなた）内野手（３年）が鳴らした快音で一塁側アルプスはお祭り騒ぎ。塁上で笑顔が弾けた。

最大８点ビハインドを、１点差まで詰めて迎えた五回２死一、三塁。代わったばかりの花咲徳栄のエース・黒川凌大投手（３年）の直球を振り抜き、右中間を破る逆転の２点適時二塁打を放った。「（黒川が）やっときたと思って打席に入った。真っすぐを狙いました」。身長１６１センチと小柄ながらも勝負度胸は満点。「大きいやつに気持ちは絶対負けない」と小兵が勝負強さを発揮した。

初回にいきなり６失点、二回も２点を失い序盤からワンサイドゲームの雰囲気一色。それでも、ナインの目は死んでいなかった。イニング間の円陣では「１点ずつ」の声が飛び交う。小坂将商監督（４８）は「雑になるな」と口酸っぱく言い聞かせた。二回に１得点、三回に３得点と相手の背中が近づくたびに打線の勢いは増した。

「どこよりも絶対に振っている自信はある」と志村。冬場は朝練だけで１２００スイングを数え、一日で３０００スイングを超えることも珍しくなかった。選手たちの手のひらに刻まれている分厚く黒いマメが、どれだけバットを振ってきたかを物語る。真冬の過酷な鍛錬が実を結び、センバツ史上最大となる８点差をひっくり返す大逆転を演じた。

歴史的勝利で同校は春夏通算５０勝に到達。甲子園３０勝目を手にした指揮官は「鳥肌が立ちました。やつらもやりますね」と目を細めた。２０１６年以来となる春の頂点まであと２勝。逆境をはねのけた強力打線に、もう怖いものはない。