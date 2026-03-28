Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照（３２）とＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太（２６）がこのほど、都内で行われた、Ｗ主演するＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ独占配信ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（２８日配信開始）の上映会に登場した。

ファッションモデルのカラちゃん（岩本）と、ヘアスタイリストのシトーさん（松田）が日本各地のサウナを巡りながら旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされるヒーリングドラマ。

サウナ施設での上映会で、サウナポンチョ姿の松田は「映像もきれいでかわいらしい。好きな作品」、岩本は「本編は肩の力を抜いて見られるような、個人的にも好きな空気感でステキでした」とアピールした。

視聴者に癒やしを伝えるためにも２人の空気感は重要だが、松田は「照ちゃんと元太さんというぐらい。（岩本が）先輩ですけど。そのぐらい僕たちも整うというのを日々感じながらできた」と自信をチラリ。撮影の合間に食事に行くなどより距離は近くなった。

岩本は松田との関係について「ともに戦ってきた戦友という感覚ではある」と、ジュニア時代からを振り返った。その上で、一緒に食事した際には先輩である自身が支払ったといい、「俺の前で財布は出すな」というおとこ気あふれる言葉が飛び出したことも、松田からは明かされた。

ドラマ初共演ながら、相性は抜群。岩本は「いい意味で緊張感がない作品。サウナのよさも知っていただきたい。見てくれる人が整ってくれたら」と語り、松田は「サウナが大好きになった。ご飯は今後もごちそうになる」と笑わせた。