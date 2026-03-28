NIKE SWIM新シリーズ♡骨格診断で選ぶ大人のための水着が新登場

水着選びに迷った経験はありませんか？そんな女性たちの声から誕生したのが、NIKE SWIMの新シリーズ「SELECT YOU」。骨格タイプに着目した新しい発想で、“似合う”を基準に選べる水着が登場しました。体型や年齢に縛られず、自分らしさを大切にできる一着に出会えるのが魅力♡これからの水着選びが、もっと楽しく前向きになる注目シリーズです。

骨格別で選べる新発想水着

「SELECT YOU」は、ストレート・ウェーブ・ナチュラルの3スタイル展開。それぞれの骨格タイプに合わせた設計で、自分に似合う理由が明確になるのが特長です。

水着選びにありがちな迷いを解消し、納得感のある選択へと導いてくれる新しいアプローチ。ファッション感覚で楽しめるのも嬉しいポイントです。

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スタイル別のこだわり設計

ストレートタイプには、Iラインステッチで上半身をすっきり見せ、2in1ラップスカートで腰回りをコンパクトに整えるデザイン。

ウェーブタイプには、曲線的な切り替えや立ち襟で上半身に視線を集め、フレアフィットショーツでやわらかく下半身をカバーします。

ナチュラルタイプは、ゆったりシルエットとレイヤードデザインで骨格感を自然にカバーし、ラフで洗練された印象に仕上げています。

サイズ・カラー・価格展開

「SELECT YOU」は15,400円～15,950円（税込）。サイズはS・M・L・XLの4サイズ展開で、幅広い体型に対応しています。

カラーはブラック、グレー、ブルーの3色展開で、シンプルながらも洗練された印象。日常の延長で取り入れやすいデザインが魅力です。

自分に似合う一着を見つけて♡

“似合う”を基準に選べる水着は、自信を持って着こなせる新しい選択肢。NIKE SWIMの新シリーズ「SELECT YOU」は、あなたの魅力を自然に引き出してくれる存在です♡

これからの季節に向けて、自分らしく輝ける一着を見つけてみてはいかがでしょうか。