「お弁当って約束は？ママ友が花見にファストフード」「ケチ夫！花見では屋台NG」…桜の下のトラブル
満開の桜の下で過ごす花見は、心がほどけるような特別な時間です。ところが桃色の景色の裏側で、人間関係の小さな違和感が浮かび上がるトラブルもあるようです。
エピソード1：「それアリなの？！」ママ友がお花見にファストフードを持ってきた！
Aさん（仮名）はママ友6人のグループで、手作り弁当を持ち寄って花見をしようと約束をしていました。息子のお弁当ですら苦手なAさんにとって、行楽弁当はハードルが上がります。
お花見が近づくにつれ「お弁当のおかずどうする？」というやりとりでグループチャットが盛り上がります。これは頑張らなければとAさんは覚悟を決めました。お花見当日。 ひとり朝早く起き、眠い目をこすりながら必死に行楽弁当を作りました。 もう、お花見の前からぐったりです。
しかし当日、ひとりのママがファストフードを持参してきたことで空気が一変します。朝から努力して弁当を作ってきたママたちの戸惑いや不満、そして子どもたちがファストフードを羨ましがる姿を見て、複雑な気持ちに。「ちょっと、いくらなんでもこれはないよね？」と他のママたちからのブーイングに耐えきれず、そのママは途中で帰ってしまいます。実はこのママには、思いもよらない事情があったのです。
エピソード2：＜花見の屋台＞節約を理由に夫に何も買ってもらえない！
40代のチカゲ（仮名）さんは夫と小学生の子どもたちの4人暮らしです。倹約家の夫は家計管理が上手で助かっているのですが、いきすぎたところもあります。なんでもコスパや損得で考え、家族の想いは軽く扱われがちなのです。
とくにお祭りの屋台でお金を使うのを許しません。以前家族で行った花見会場でも「きれいだね」「楽しいね」と素直に言えない空気が家族の中で流れ、ぎこちない時間が過ぎていきました。
子どもたちも成長するにつれて周囲との違いに気づき、不満や寂しさを感じるようになりました。これは、きちんと夫と話さなければなりません。
エピソード3：「映えのため？」いつも企画をかき乱すママ友
ウタノ（仮名）さんの娘の幼稚園で、4人のママ友グループができました。今度そのグループでお花見をする予定です。すると若いアヤコ（仮名）さんが、「入学前の記念としてみんなで入学式の服を着て、ランドセル姿の写真を撮ろう」と言い出したのです。
一見すると素敵なアイデアですが、ウタノさんが提案しているのはお花見。会場は公園で、子どもたちはそのまま遊ぶことになるはず。当然服が汚れるでしょう。そうすると入学式までの数日の間でクリーニングに出さなければなりません。アヤコさんはいつも計画をかき乱すのです。ウタノさんは、「入学式の服も靴も汚れるのはイヤじゃない？」「そういう “映え”のためだけに人の時間を使わないで」と断ることにしました。
提案した側に悪気はなくても、受け取る側との温度差があると、思わぬ摩擦につながってしまいます。はっきり断ることで距離が生まれてしまいましたが……。
桜の木の下で
花見は本来、桜を眺めて心を和ませるための時間です。しかしそこに人が集まれば、価値観や立場の違いも自然と交差します。春のやわらかな景色のなかで、少しだけ相手に歩み寄る。その積み重ねが、人間関係を心地よく保つカギになりそうです。
編集・あいぼん
エピソード1：「それアリなの？！」ママ友がお花見にファストフードを持ってきた！
Aさん（仮名）はママ友6人のグループで、手作り弁当を持ち寄って花見をしようと約束をしていました。息子のお弁当ですら苦手なAさんにとって、行楽弁当はハードルが上がります。
お花見が近づくにつれ「お弁当のおかずどうする？」というやりとりでグループチャットが盛り上がります。これは頑張らなければとAさんは覚悟を決めました。お花見当日。 ひとり朝早く起き、眠い目をこすりながら必死に行楽弁当を作りました。 もう、お花見の前からぐったりです。
しかし当日、ひとりのママがファストフードを持参してきたことで空気が一変します。朝から努力して弁当を作ってきたママたちの戸惑いや不満、そして子どもたちがファストフードを羨ましがる姿を見て、複雑な気持ちに。「ちょっと、いくらなんでもこれはないよね？」と他のママたちからのブーイングに耐えきれず、そのママは途中で帰ってしまいます。実はこのママには、思いもよらない事情があったのです。
エピソード2：＜花見の屋台＞節約を理由に夫に何も買ってもらえない！
40代のチカゲ（仮名）さんは夫と小学生の子どもたちの4人暮らしです。倹約家の夫は家計管理が上手で助かっているのですが、いきすぎたところもあります。なんでもコスパや損得で考え、家族の想いは軽く扱われがちなのです。
とくにお祭りの屋台でお金を使うのを許しません。以前家族で行った花見会場でも「きれいだね」「楽しいね」と素直に言えない空気が家族の中で流れ、ぎこちない時間が過ぎていきました。
子どもたちも成長するにつれて周囲との違いに気づき、不満や寂しさを感じるようになりました。これは、きちんと夫と話さなければなりません。
エピソード3：「映えのため？」いつも企画をかき乱すママ友
ウタノ（仮名）さんの娘の幼稚園で、4人のママ友グループができました。今度そのグループでお花見をする予定です。すると若いアヤコ（仮名）さんが、「入学前の記念としてみんなで入学式の服を着て、ランドセル姿の写真を撮ろう」と言い出したのです。
一見すると素敵なアイデアですが、ウタノさんが提案しているのはお花見。会場は公園で、子どもたちはそのまま遊ぶことになるはず。当然服が汚れるでしょう。そうすると入学式までの数日の間でクリーニングに出さなければなりません。アヤコさんはいつも計画をかき乱すのです。ウタノさんは、「入学式の服も靴も汚れるのはイヤじゃない？」「そういう “映え”のためだけに人の時間を使わないで」と断ることにしました。
提案した側に悪気はなくても、受け取る側との温度差があると、思わぬ摩擦につながってしまいます。はっきり断ることで距離が生まれてしまいましたが……。
桜の木の下で
花見は本来、桜を眺めて心を和ませるための時間です。しかしそこに人が集まれば、価値観や立場の違いも自然と交差します。春のやわらかな景色のなかで、少しだけ相手に歩み寄る。その積み重ねが、人間関係を心地よく保つカギになりそうです。
編集・あいぼん