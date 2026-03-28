◇柔道全国高校選手権第1日（2026年3月27日 東京・日本武道館）

男女各5階級の個人戦が行われた。女子63キロ級に、00年シドニー五輪男子100キロ級金メダリストの井上康生氏（47）の長女・井上芽翼（めい、神奈川・桐蔭学園1年）が出場。初戦を突破し、3回戦に進出して16強入りを果たした。最終日の28日は、団体戦が男女それぞれ行われる。

五輪金メダリストを父に持つ井上が“聖地デビュー”を飾った。中学時代から全国の舞台を経験しているが、日本武道館の畳に立つのは初。父がかつて全日本選手権を3度制している舞台で奮闘した。初戦（2回戦）は寝技で優勢勝ちを収め、3回戦で前田桃空（山梨・富士学苑2年）に指導2つによる「僅差」で敗退。「自分の柔道を出せずに終わってしまったことが結果以上に悔しい」と涙を流した。

この日会場に訪れていた父からは「先を見ず目の前に集中して思い切って」と激励の言葉を受けて試合に臨んだ。今後の目標は「高校で日本一になること。将来においては五輪で優勝すること」。偉大な父の背中を追いかけ、大きな夢を描いた。

◇井上 芽翼（いのうえ・めい）2009年（平21）5月8日生まれ、神奈川県出身の16歳。名門・朝飛道場で幼少期から柔道を始める。中学3年時には神奈川県大会で優勝し、全中16強。桐蔭学園高に進学し、1年生で団体メンバー入りして昨夏の金鷲旗に出場。身長1メートル66。得意技は内股。