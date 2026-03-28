Snow Man岩本照、トラジャ松田元太へ「俺の前で財布を出すな」男前エピソード明かされる【カラちゃんとシトーさんと、】
【モデルプレス＝2026/03/28】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務める、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Videoにて独占配信中／毎週土曜0時〜／全8話）のととのい上映会＆取材会がこのほど都内のサウナ施設にて開催された。2人が撮影時のエピソードを語った。
【写真】ファッションモデル演じるスノ岩本、ファン衝撃のイメチェン姿
高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。
当日は「ととのい上映会」として、第1話を実際のサウナ施設で放映。事前に配られたサウナハットを着用した状態の記者が待つ中で、2人もお揃いのポンチョをまとって登場するなど、癒やしのムードたっぷりな中で取材会が行われた。まず、第1話を観た感想について、松田は「カラちゃんとシトーさんの可愛らしい世界観と、映像も綺麗で、すごく可愛らしい。全体的に好きな作品だなと感じました」とコメント。岩本は「オープニング映像が結構可愛かったなって思いました。多分クランクインしたその日に撮った映像なんですけど、いい感じに肩の力が抜けて見れるような、好きな空気感でした」と振り返り、「『あの時こういう風に撮ったよね』とか『元太がアドリブでポップコーンをぶちかました』なとか、いい思い出として可愛く映像に残ってくれてたんで、よかったなって思いました」と語った。
第1話のロケ地である長野の雄大な自然について聞かれると、松田は「すごいなと感じましたし、雪で、もうすごいさむっ！って感じでしたね」と回想。岩本も「撮影始まって割と序盤で長野に行かせてもらったんですけど、想像以上に雪も降ってたし、すごかったです」と極寒の中での撮影を振り返った。「ザ・サウナ」を併設するゲストハウス「LAMP野尻湖」でロケを実施したというが、岩本は「施設内もすごく綺麗だし、心地よくて。撮影じゃない時間、リラックスさせていただきながら、グッズコーナーとかもすごくて。2人でお揃いで買っちゃいました」と明かし、松田によると、上下セットアップをお揃いで購入したとのこと。「僕は最初グレーしか在庫がなくて買って、照くんはネイビーしか在庫がなくて買って。お互い逆の色が欲しかったんで、後日交換しました」と仲の良さがうかがえるエピソードを披露した。
サウナでの撮影について、松田は「撮影ではサウナの温度をがっつり下げてもらって撮ったりしたんですけど、やっぱり本当にサウナが好きなので、いい環境があるのに撮影で入れないっていうのがもう悔しい日々でしたね」と本音を吐露。岩本も「サウナ＝熱いものっていう体になっているから、温度が低い状態でずっと芝居するっていうのは難しかったですね」と苦労を明かした。
水風呂の撮影について聞かれると、松田は「水でした。冷たかったです（笑）」と即答。岩本は「あったまる前に撮影だったんですよ。しかもまだ雪が残ってる季節なので、多分本当にシングル（10度以下）に近い温度感だったんじゃないかな。飲める水だから、ずっと循環しちゃってて、入ってあったかくなる間がない状態でずっと冷たいっていう…。あれは結構きつかったですね。こっから残りの撮影もこういう感じでいくのかってお互い話しました」と裏話を語った。
第1話に登場する食事シーンについて、岩本は「あれはもう無限ハンバーガー編でしたね」と表現。「何回も撮影するにあたって、『一口は絶対に（本当に）食べてください』って言われて。僕は結構ガブガブ食べる役だったので、10個ぐらい食べましたね」と振り返り。さらに岩本は「僕、個人的な話なんですけど、玉ねぎ食べれないんですよ。だから実は僕が食べてるやつは玉ねぎ入ってないんです。玉ねぎの説明してるんですけど、僕のには玉ねぎは入ってないっていう（笑）。多分誰もわからないと思うんですけど」と秘話を告白。「体重が増えましたね。いっぱい食べて、いっぱい整って、いろんな地方行って。ご褒美みたいな時間でした」と撮影を振り返った。
同じ事務所に所属する2人の出会いについて改めて聞かれると、岩本は「事務所が一緒で、ジュニアの頃から一緒に舞台に出てた時もあったし、SixTONES、Travis Japan、Snow Manでコンサートをやらせてもらったこともあった。共に一緒に戦ってきた戦友っていう感覚です」と説明した。プライベートについては、岩本が「今回、撮影の合間にちょろっとご飯食べに行ったりしました」と明かすと、松田は「どうしてもラーメンが食いたくて。照くんがラーメン連れてってくれて、お会計しようと思ったら『この現場では俺の前で財布を出すな』って。照さん、ありがとうございます」と感謝。
岩本は「僕がそれ言い終わる前には『ありがとうございます』って言ってます」と笑い、松田も「一応後輩なんで、さすがに『ここ俺出しますよ』っていつも言うんですけど、いつも出していただいちゃって。後半はもう何も言わず『ありがとうございます』って。食い気味で」と2人の微笑ましいやり取りで会場を和ませていた。
最後に、これから作品を見る視聴者へのメッセージとして、岩本は「本当にこの作品はいい意味で緊張感がない作品です。サウナにまだ興味がない人も見てもらって、サウナの良さも知っていただきたいですし、ちょっと人には話せないけど『わかる』ってなるような、誰もが1回は味わったことあるような悩みにも触れながら、人のあったかみもサウナと共に感じれる作品なので、見てくれる人たちが整ってくれたらいいなって思ってます」と呼びかけた。
松田は「人のあったかさを感じますし、カラちゃんはスーパーモデルというキャラクターではあるけれども、ちゃんと人間らしい部分がある。シトーさんもすごく考えてるけど、誰かといる時はその人の良さで愛されるっていうのを無意識でできる人間で、2人の空気感がすごくあったかく描かれているので注目してほしいです」とアピール。「色んな場所のサウナにお邪魔させてもらって、とにかく自分自身もサウナが大好きになって、ご飯もめちゃめちゃ大好きなものばかりだったので、皆さんにもサウナとこの作品を愛してもらえたら嬉しいなと思います」と締めくくった。（modelpress編集部）
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【写真】ファッションモデル演じるスノ岩本、ファン衝撃のイメチェン姿
◆岩本照＆松田元太「カラちゃんとシトーさんと、」
高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。
◆岩本照＆松田元太、サウナ施設でトークイベント
当日は「ととのい上映会」として、第1話を実際のサウナ施設で放映。事前に配られたサウナハットを着用した状態の記者が待つ中で、2人もお揃いのポンチョをまとって登場するなど、癒やしのムードたっぷりな中で取材会が行われた。まず、第1話を観た感想について、松田は「カラちゃんとシトーさんの可愛らしい世界観と、映像も綺麗で、すごく可愛らしい。全体的に好きな作品だなと感じました」とコメント。岩本は「オープニング映像が結構可愛かったなって思いました。多分クランクインしたその日に撮った映像なんですけど、いい感じに肩の力が抜けて見れるような、好きな空気感でした」と振り返り、「『あの時こういう風に撮ったよね』とか『元太がアドリブでポップコーンをぶちかました』なとか、いい思い出として可愛く映像に残ってくれてたんで、よかったなって思いました」と語った。
◆岩本照＆松田元太、サウナグッズをお揃い購入
第1話のロケ地である長野の雄大な自然について聞かれると、松田は「すごいなと感じましたし、雪で、もうすごいさむっ！って感じでしたね」と回想。岩本も「撮影始まって割と序盤で長野に行かせてもらったんですけど、想像以上に雪も降ってたし、すごかったです」と極寒の中での撮影を振り返った。「ザ・サウナ」を併設するゲストハウス「LAMP野尻湖」でロケを実施したというが、岩本は「施設内もすごく綺麗だし、心地よくて。撮影じゃない時間、リラックスさせていただきながら、グッズコーナーとかもすごくて。2人でお揃いで買っちゃいました」と明かし、松田によると、上下セットアップをお揃いで購入したとのこと。「僕は最初グレーしか在庫がなくて買って、照くんはネイビーしか在庫がなくて買って。お互い逆の色が欲しかったんで、後日交換しました」と仲の良さがうかがえるエピソードを披露した。
サウナでの撮影について、松田は「撮影ではサウナの温度をがっつり下げてもらって撮ったりしたんですけど、やっぱり本当にサウナが好きなので、いい環境があるのに撮影で入れないっていうのがもう悔しい日々でしたね」と本音を吐露。岩本も「サウナ＝熱いものっていう体になっているから、温度が低い状態でずっと芝居するっていうのは難しかったですね」と苦労を明かした。
水風呂の撮影について聞かれると、松田は「水でした。冷たかったです（笑）」と即答。岩本は「あったまる前に撮影だったんですよ。しかもまだ雪が残ってる季節なので、多分本当にシングル（10度以下）に近い温度感だったんじゃないかな。飲める水だから、ずっと循環しちゃってて、入ってあったかくなる間がない状態でずっと冷たいっていう…。あれは結構きつかったですね。こっから残りの撮影もこういう感じでいくのかってお互い話しました」と裏話を語った。
◆岩本照、食事シーンの秘話告白「体重が増えました」
第1話に登場する食事シーンについて、岩本は「あれはもう無限ハンバーガー編でしたね」と表現。「何回も撮影するにあたって、『一口は絶対に（本当に）食べてください』って言われて。僕は結構ガブガブ食べる役だったので、10個ぐらい食べましたね」と振り返り。さらに岩本は「僕、個人的な話なんですけど、玉ねぎ食べれないんですよ。だから実は僕が食べてるやつは玉ねぎ入ってないんです。玉ねぎの説明してるんですけど、僕のには玉ねぎは入ってないっていう（笑）。多分誰もわからないと思うんですけど」と秘話を告白。「体重が増えましたね。いっぱい食べて、いっぱい整って、いろんな地方行って。ご褒美みたいな時間でした」と撮影を振り返った。
◆岩本照、松田元太へ「俺の前で財布を出すな」
同じ事務所に所属する2人の出会いについて改めて聞かれると、岩本は「事務所が一緒で、ジュニアの頃から一緒に舞台に出てた時もあったし、SixTONES、Travis Japan、Snow Manでコンサートをやらせてもらったこともあった。共に一緒に戦ってきた戦友っていう感覚です」と説明した。プライベートについては、岩本が「今回、撮影の合間にちょろっとご飯食べに行ったりしました」と明かすと、松田は「どうしてもラーメンが食いたくて。照くんがラーメン連れてってくれて、お会計しようと思ったら『この現場では俺の前で財布を出すな』って。照さん、ありがとうございます」と感謝。
岩本は「僕がそれ言い終わる前には『ありがとうございます』って言ってます」と笑い、松田も「一応後輩なんで、さすがに『ここ俺出しますよ』っていつも言うんですけど、いつも出していただいちゃって。後半はもう何も言わず『ありがとうございます』って。食い気味で」と2人の微笑ましいやり取りで会場を和ませていた。
◆岩本照＆松田元太「カラシト」見どころは？
最後に、これから作品を見る視聴者へのメッセージとして、岩本は「本当にこの作品はいい意味で緊張感がない作品です。サウナにまだ興味がない人も見てもらって、サウナの良さも知っていただきたいですし、ちょっと人には話せないけど『わかる』ってなるような、誰もが1回は味わったことあるような悩みにも触れながら、人のあったかみもサウナと共に感じれる作品なので、見てくれる人たちが整ってくれたらいいなって思ってます」と呼びかけた。
松田は「人のあったかさを感じますし、カラちゃんはスーパーモデルというキャラクターではあるけれども、ちゃんと人間らしい部分がある。シトーさんもすごく考えてるけど、誰かといる時はその人の良さで愛されるっていうのを無意識でできる人間で、2人の空気感がすごくあったかく描かれているので注目してほしいです」とアピール。「色んな場所のサウナにお邪魔させてもらって、とにかく自分自身もサウナが大好きになって、ご飯もめちゃめちゃ大好きなものばかりだったので、皆さんにもサウナとこの作品を愛してもらえたら嬉しいなと思います」と締めくくった。（modelpress編集部）
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