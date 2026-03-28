ストロボの光を浴び記念撮影をする新人開幕投手でプロ初勝利を挙げた竹丸（左）と阿部監督（カメラ・竜田　卓）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

　生まれ変わった巨人を随所に見せつけた。阿部慎之助監督（４７）は「ミスター魂」を胸にベンチで大きな声を出して選手たちと熱く戦った。「新しくチームをつくっていく。これをモットーにしてスタートしていますので」。２時間２３分の熱戦には投打で新しさが詰まっていた。

　まずは竹丸だ。球団６４年ぶり新人開幕投手で白星。試合前から「動じていないというか。そういうのを見せないのもすごい」と驚かされたというが、その通りの快投に「素晴らしい」と絶賛した。６回１失点でベンチで交代を告げ「君はすごいな」と声をかけた。

　エース山崎が右肩コンディション不良で開幕２軍の非常事態。思い切ってドラ１左腕を開幕投手に抜てきした。監督室で「開幕いくぞ！」と通達した時は「ひょうひょうとしていたよ。ちょっとニコッとしてたけど」と新人らしからぬ反応に、さらに期待は高まった。自身も同じドラ１ルーキーの０１年、長嶋監督の下で阪神との東京Ｄでの開幕戦に先発出場。歴史的な大役指名は最高の結果で結実した。

　この日は昨年６月に亡くなった恩師・長嶋茂雄さんの遺品のベージュのチェック柄のジャケット、スラックスを着用して「ミスター魂」を胸に球場入りした。２月のキャンプ前、都内の長嶋さんの自宅を訪問した際、次女・三奈さんの厚意でもらって仕立て直したもの。長嶋さんが今年の開幕戦を観戦時につける予定だった「３」の番号が入った巨人の帽子形の形見のブローチも継承してつけてきた。

　主砲の岡本がメジャー移籍した攻撃陣は、長嶋さんが監督だった９４年のグラッデン以来、球団３２年ぶり外国人開幕１番のキャベッジが先頭打者本塁打。オープン戦打率１割台も、信じて２番に起用した新戦力の松本は１１球粘って四球で出塁した。３番・泉口がヒットエンドランで右前安打。一、三塁と好機をつくり、貴重な２点目につなげた。リーグ３位の昨年の反省も踏まえて練習してきた機動力野球も絡め、新外国人の４番・ダルベックにも一発が出た。巨人戦通算７試合４勝０敗、防御率０・５４だった難敵・村上を揺さぶり、通算８戦目で初めて黒星をつけた。

　大勢、マルティネスがＷＢＣの影響で開幕メンバー外の中、７回から船迫、新戦力の北浦、田中瑛で０封リレー。「全員で勝てた」とたたえた。新人監督から３年連続開幕戦勝利は球団では藤田元司監督以来。試合後は「喜んでくれているといいですね」と天国の長嶋さんに思いをはせた。昨年８勝１７敗と負け越した阪神相手に新しい巨人が輝いた。（片岡　優帆）