◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

生まれ変わった巨人を随所に見せつけた。阿部慎之助監督（４７）は「ミスター魂」を胸にベンチで大きな声を出して選手たちと熱く戦った。「新しくチームをつくっていく。これをモットーにしてスタートしていますので」。２時間２３分の熱戦には投打で新しさが詰まっていた。

まずは竹丸だ。球団６４年ぶり新人開幕投手で白星。試合前から「動じていないというか。そういうのを見せないのもすごい」と驚かされたというが、その通りの快投に「素晴らしい」と絶賛した。６回１失点でベンチで交代を告げ「君はすごいな」と声をかけた。

エース山崎が右肩コンディション不良で開幕２軍の非常事態。思い切ってドラ１左腕を開幕投手に抜てきした。監督室で「開幕いくぞ！」と通達した時は「ひょうひょうとしていたよ。ちょっとニコッとしてたけど」と新人らしからぬ反応に、さらに期待は高まった。自身も同じドラ１ルーキーの０１年、長嶋監督の下で阪神との東京Ｄでの開幕戦に先発出場。歴史的な大役指名は最高の結果で結実した。

この日は昨年６月に亡くなった恩師・長嶋茂雄さんの遺品のベージュのチェック柄のジャケット、スラックスを着用して「ミスター魂」を胸に球場入りした。２月のキャンプ前、都内の長嶋さんの自宅を訪問した際、次女・三奈さんの厚意でもらって仕立て直したもの。長嶋さんが今年の開幕戦を観戦時につける予定だった「３」の番号が入った巨人の帽子形の形見のブローチも継承してつけてきた。

主砲の岡本がメジャー移籍した攻撃陣は、長嶋さんが監督だった９４年のグラッデン以来、球団３２年ぶり外国人開幕１番のキャベッジが先頭打者本塁打。オープン戦打率１割台も、信じて２番に起用した新戦力の松本は１１球粘って四球で出塁した。３番・泉口がヒットエンドランで右前安打。一、三塁と好機をつくり、貴重な２点目につなげた。リーグ３位の昨年の反省も踏まえて練習してきた機動力野球も絡め、新外国人の４番・ダルベックにも一発が出た。巨人戦通算７試合４勝０敗、防御率０・５４だった難敵・村上を揺さぶり、通算８戦目で初めて黒星をつけた。

大勢、マルティネスがＷＢＣの影響で開幕メンバー外の中、７回から船迫、新戦力の北浦、田中瑛で０封リレー。「全員で勝てた」とたたえた。新人監督から３年連続開幕戦勝利は球団では藤田元司監督以来。試合後は「喜んでくれているといいですね」と天国の長嶋さんに思いをはせた。昨年８勝１７敗と負け越した阪神相手に新しい巨人が輝いた。（片岡 優帆）