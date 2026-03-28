「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。連覇を狙う阪神は敵地で巨人に敗れ、２年ぶりの開幕戦黒星となった。悔しい敗戦の中、森下翔太外野手（２５）は４打数３安打。ＷＢＣでも輝きを放った若武者がさらなる進化を予感させた。連敗阻止へ、２戦目も大暴れして、チームに今季初白星を呼び込む。

虎の連覇へ、森下の快音から幕を開けた。チーム初安打に左翼席の虎党から、得点したのかと錯覚するほどの大歓声を浴びる。「チャンスメークはできた」。１本で終わらず、圧巻の猛打賞。宿敵の新人相手に歴史的な敗戦を喫したが、猛虎打線の恐ろしさを改めて印象づけた。

豪華な演出でオープニングセレモニーが開催され、開幕戦にふさわしい緊張感で午後６時１８分に試合開始。初回は初対戦のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）にあっさりと２死にされたが、森下が黙っていなかった。１ボールから１４８キロの速球を振り抜き、打球速度１８０キロの強烈なライナーで左前打。四回には無死一塁からチェンジアップを左線に運び、大山の犠飛をアシストした。

結果的に開幕戦で新人投手が勝利という、球団史上初の快挙を成し遂げられた。「自分からあんまり崩れることなく、しっかり腕も振って投げる投手だった」と素直に脱帽。でも、まだ１４３分の１が終わっただけ。「まだ始まったばかり。これからデータも出てくると思うので、しっかり頭に入れていきたい」。試合後も悲観する様子は全くなく、宿舎へと歩みを進めた。

２点ビハインドの九回には田中瑛から遊撃への内野安打。全力疾走で一塁へ駆け込み、最後の最後までファイティングポーズをとり続けた。昨季も巨人戦は打率・３３３、６本塁打、２２打点と主要３部門でカード別トップ。これまで開幕戦は９打数１安打と苦しんでいたが、今年も“Ｇキラー”ぶりは健在だった。

昨季は広島との開幕２戦目に床田から逆転２ランを放った。チャンスメークもできるが、ここぞでの一打、一発が最大の魅力。「まだ１試合。チーム的にも全然、明日いければ問題ないかなと思う」。２８日は新外国人のハワードと先発で対戦する。２年連続の２戦目弾といきたい。

チームは２年ぶりの開幕黒星発進。開幕戦の伝統の一戦は２０、２４年に続き、３連敗となった。巨人相手に開幕カード勝ち越しを決めたのは０４年までさかのぼり、過去４度は負け越している。「また切り替えて、明日頑張ります」。再び頂点に立つため、こんなところでつまずくわけにはいかない。