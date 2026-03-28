「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

冷静な言葉で、巨人・阿部監督は開幕星への思いを寄せた。たかが、１４３分の１。それでも大事な１勝目でもある。「敵がどうとかじゃなく、とにかく自分たちの野球を貫くこと。それだけに集中している」。一丸で手にした始まりの１勝だ。

評価を覆す幕開けだ。予告していた通り、昨年亡くなった長嶋茂雄さんの形見でもあるスーツ、ブローチを身にまとって球場入りした。全体ミーティングでは「いよいよ始まる。つべこべ言うこともないだろうし、思い切ってやってくれ。それだけ」と短い言葉でナインをゲキ。気合を入れるには十分だった。

新年の幕開けから「新しいジャイアンツを作る」と掲げ、最後まで競争をあおった。宮崎のキャンプ地で催されていた長嶋さんの追悼展示も見学。「いつも病院から来てくださっている時も『勝つんだ』、『とにかく勝つんだ』っていうのはね、僕の耳に聞こえました」と教えを刻み込んだ。

２年ぶりの覇権奪還へ。この１勝は序章に過ぎない。だが、ミスターとともに戦った３・２７は確かな「前進」となる。