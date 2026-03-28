3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』。本作は、美味しいものが大好きなファッションモデルのカラちゃん（岩本）とサウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒されていくヒーリングドラマ。

（関連：【画像】ポンチョ姿の岩本照&松田元太）

本稿では、配信を間近に控えた3月24日、都内のサウナ施設で行われた同作のととのい上映会と取材会の模様をレポートする。

■岩本照＆松田元太、サウナハットの記者に困惑？

一見、真逆な性格のように感じるカラちゃんとシトーさん。そんな2人のサウナ巡りは、シトーさんの「サウナに行こう」というさりげない誘い（というかアピール）から始まる。そこでのやりとりが秀逸で、どこか冷静なカラちゃんと、テンションが上がりっぱなしでキュートな振る舞いを見せるシトーさんのバランスが見ていてクセになる。

そんな作品を、当日はサウナ施設のリラックス椅子に座りながら鑑賞。これほど贅沢な時間はない……そう思いながら、作中でカラちゃんがおいしそうにごはんに舌鼓を打つ姿、シトーさんがサウナと水風呂を堪能する姿はまるで“満たされ”の擬似体験をしているようでたまらなかった。

上映会後に行なわれた取材会には、岩本はグレーのポンチョを、松田がピンク色のポンチョを着て登場。サプライズとして記者がサウナハットをかぶって待ち構えるという光景を目にした2人は「かわいいっすね」「服着た状態でサウナハットを被るっていうのを見たことがないんで」と、困惑しつつも褒め言葉を述べていた。

■「元太がアドリブでポップコーンを……」撮影時のアドリブ秘話も

そんなやりとりを経て、第1話を見た感想を「カラちゃんとシトーさんのかわいらしい世界観と、原作からパッと出てきたような感じ。映像もキレイで、全体的に好きな作品でした」と松田。岩本は「オープニング映像がかわいかったなと思いました」と一言。実はクランクインした当日に撮った映像だということを明かし、岩本が「好きな空気感」「あの時、元太がアドリブでポップコーンをぶちかましたなあとか。いい思い出として、かわいく映像に残っていてよかったなあと思いました」と撮影の裏側まで明かしていた。

第1話の撮影地である雪景色の長野は、想像以上に雪が降っていたそう。岩本は「寒かったのは1話だけじゃないんで……全部しゃべりたい！」と笑顔を見せた。また、作中のお土産コーナーで2人がお揃いの上下セットアップのジャージを購入したというエピソードを「おそろっちだね」と言葉を交わしながら披露。お互いに買った色ではない方が欲しくなったとのことで、後日交換したとの仲睦まじいやりとりを見せた。

食事のシーンについては「無限ハンバーガー編ですね」と松田。岩本は「僕は結構ガブガブ食べる役だったこともあって、たぶん10個ぐらい食べました」と明かす。さらには「バンズがよかったですね。あのツヤツヤな感じが……！」と岩本。松田も「おいしかったなあ」と思い出して幸せそうな表情を浮かべていた。

最後にはこれから作品を観る人たちに向けてメッセージが贈られた。岩本は「この作品は、いい意味で緊張感がない作品です。サウナにまだ興味がない人にも観てもらって、サウナのよさを知っていただきたいですし、ちょっと人には話せないけど「わかる」ってなるような話や悩みも話題に出てくるので、そういうものに触れながら人の温かみもとサウナを感じていただければと思います！」とコメント。

松田は「照くんがおっしゃったように、人の温かさを感じられます。カラちゃんで言うと、スーパーモデルではあるけれども、ちゃんと人間らしい部分があって。シトーさんもシトーさんで考えているけど、誰かといる時はそのキャラクターを変えているようなところがあって、愛されることを無意識にできるような人間だなと感じました。この作品の2人の空気感に触れながら、いろんなサウナ場におじゃまさせてもらっているので、ぜひ作品とともに愛してもらえたらなと思います」と締めくくり、イベントは終了した。

（文=於ありさ）