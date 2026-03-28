3月30日より放送がスタートする、2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』。明治18年（1885年）、日本で初めて看護婦の養成所が誕生したのを皮切りに、次々と養成所が生まれた。そのうちの1つに、物語の主人公・一ノ瀬りんと大家直美は運命に誘われるように入所する。医療の世界に新たな風を起こした2人の「トレインドナース（正規の教育を受けた看護師）」の波乱万丈な人生を描く物語だ。主人公であり、不運が重なり若くしてシングルマザーとなった一ノ瀬りんを見上愛が演じる。

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そして、2410人ものオーディションから選ばれ、もう一人の主人公・大家直美を演じるのが上坂樹里だ。直美は生まれてすぐ親に捨てられ、教会で保護されて育った孤独な生い立ちを持つ。育った環境も価値観も全く異なる2人が、時にぶつかり合いながらも、“最強のバディ”へと成長していく。長丁場となる“朝ドラ”の撮影現場で、2人はどのように役と向き合い、絆を深めているのか。役作りから撮影の裏側、そしてお互いの意外な共通点まで、たっぷりと語ってもらった。

●身をもって知る“医療従事者への深い敬意”

――『風、薫る』で、役を演じる上で一番心がけていることを教えてください。

見上愛（以下、見上）：私が演じる一ノ瀬りんは、すごくまっすぐで優しく、それでいて少しうかつなところもある、とても愛らしい女性です。シングルマザーになる背景もあり、自分の中に確固たる信念を持っていますが、決して完璧な人間ではありません。彼女の持つ強さと弱さのバランスを、日々のお芝居の中で丁寧に演じていきたいと思っています。

上坂樹里（以下、上坂）：私が演じる大家直美は、人間味にあふれ、とにかく生きることに貪欲なキャラクターです。家族がおらず、一人で生き抜いてきた背景があるので、「自分が生きるためならプライドを捨てて何でもやってやる」というような、目的のためには多少のズルもいとわない強さを持ったカッコいい女性だと解釈しています。演じるにあたっては、直美が育ってきた過酷な環境が、普段の姿勢やちょっとした所作にも表れるよう意識しています。最近も所作指導の先生から「ただ綺麗に座るのではなく、直美だったら足を組んでもいいんじゃないか」「もっと雑な振る舞いでいいんじゃないか」といったアドバイスをいただきました。そうした試行錯誤の過程を経ることで、大家直美という役の深みがどんどん増していると実感しています。

――劇中で着用されている看護服の印象や、看護師という職業を演じてみての心境の変化はいかがですか？

見上：明治時代はまだ着物が主流の社会でしたが、看護において「清潔さ」が大事だということで、日本髪から西洋の髪型へと変わっていきます。劇中でも、みんなで一斉に髪型を変えるシーンがあるのですが、厳しい家で育ってきた子たちが、これまでの価値観から西洋の新しい価値観を取り入れて、「これから私たちは看護をやっていくぞ」と気合が入る、とても印象的な場面になりました。ずっと着物での撮影が続いていた中で、衣装さんが一人ひとりの身体に合わせて採寸してくださった看護服に初めて袖を通した時は、「今までとは違う、看護師としてこれから人のために生きていくりんの姿になったな」とスイッチが入るような高揚感がありました。

上坂：私も初めて看護服を見たときは、素直に「かわいい！」と胸が高鳴りました。見習い生のときは頭にナイチンゲールの象徴としての飾りをつけていて、それが現代にも通ずる魅力があるなと。りんと直美が看護学校で出会う同級生たちもみんな同じ服を着るので、全員で輪になったときの映像がすごく素敵だったんです。時代が変わっていく中で、2人が看護の道を切り拓いていく象徴的な出来事だと感じました。

見上：看護師という職業については、演じる前からリスペクトしていましたが、実際にシーツの敷き方や包帯の巻き方などを練習してみて、当時の看護師さんたちの苦労を身をもって実感しました。例えば、シーツのシワひとつで患者さんがかゆくなってしまったり、衣服のズレが伝わってしまうと、それは看護において正しくないんです。「何が患者さんにとって最善なのか」と悩みながら、人の命や身体を扱う仕事の難しさに、改めて深い尊敬の念を抱いています。

上坂：撮影に入る前には、みんなで包帯のお稽古などもしたんです。現場の前室でも見上さんと何度も一緒に練習したのですが、これが本当に難しくて……。今まで自分がどれだけ恵まれた環境にいたのかを実感するとともに、現在最前線で戦っていらっしゃる医療従事者の皆様への敬意もさらに深まりました。

――“朝ドラ”ならではの、長期間にわたって一人の人物の人生を演じる感覚について教えてください。

見上：私は以前、NHK大河ドラマ『光る君へ』で11歳から母親になるまでの長い年月を演じた経験があったので、長期間同じ役を演じる難しさは体感していました。ただ、ドラマの撮影は必ずしも物語の順番通りに進むわけではありません。その中で感情や成長の過程を組み立てていく複雑さが常にあります。今回はまだ年齢の大きな変化は演じていませんが、直美との出会いや、鹿鳴館の華といわれた大山捨松（多部未華子）さんなど様々な人々との出会いの積み重ねで、りんの中に少しずつ新しい価値観が芽生えていく様子を、やりすぎない程度に自然に表現できたらと意識しています。

上坂：私はこんなに長い間、同じ役を演じるのは初めてなので、今も日々悩み続けています。少し時間が経った設定のシーンで「直美はこのぐらい（成長している）かな」と思って演じてみたら、監督や所作の先生に「あまりにも肝が据わりすぎているから、もう少し初期の緊張感を戻して」と言われてしまって（笑）。そのバランスが本当に難しいと痛感しました。初心に戻って第1週の台本を読み直したりしながら、成長して変わっていく部分と、根底にある変わらない部分のバランスを大事にして、丁寧に向き合っていきたいです。

●互いの芝居に引き込まれる“運命の巡り合わせ”

――完成した第1週の映像を観ての感想と、現場でお互いのお芝居に惹かれる部分を教えてください。

見上：私は直美が最初どう生きていたのか、どんな生活をしていたのか台本上でしか知りませんでした。なので、完成した映像の中で直美がマッチ工場で英語を話すシーンを観て、「撮影の序盤からこんなに英語を話せるように準備していたんだな」とすごく感動しました。最初からあれほど練習を重ねてクランクインしたことが伝わってきて、胸を打たれましたね。実際にお芝居をご一緒する中では、向き合って目線を合わせるだけで、お互いに感情がより大きく動かされる感覚があります。お芝居をしていて常にそういう感覚になれるわけではないと思うので、私たちを選んでくださった制作統括の松園さんたちは「よく見抜いたな」と（笑）。たぶん、私たちはすごく相性がいいんだと思います。皆さんがそのお芝居の相性の良さを感じ取ってくださっていたのだと思うので、その巡り合わせに救われながら日々お芝居をしています。

上坂：第1週の映像を観て、直美が知らない「りんの濃密な人生や家族の背景」であったり、栃木の美しい景色であったりを目にして、すごく感動しました。「この2人がこれからどうやって出会うんだろう」という、物語が始まるワクワク感や高揚感が詰まっていて、とても胸が熱くなりました。現場でお芝居をしているときは、りんが直美の心のガードをどんどん打破していく強さを常に感じています。お芝居の中で直美としてどんなに目を逸らして、見ていないふりをしても、りんの背中やまとっている雰囲気から、「どうしても気にかけてしまう」引力のようなものを感じるんです。台本を読んでいるだけでは分からなかった感情を、見上さんと一緒にお芝居をする中で初めて体感しています。見上さんの素晴らしいお芝居のおかげで、変にスイッチを入れることなく、ごく自然に直美になれるように引き込んでいただいています。一緒にお芝居ができる毎日が本当に楽しいです。

――お互いの第一印象から、現在にかけての変化はありましたか？

見上：樹里ちゃんがオーディションで選ばれたと聞いたとき、ものすごく透明感があって、何にも染まっていないような印象を受けました。この樹里ちゃんが直美の色になっていくのを隣で見られるのは、すごく幸せなことだろうなと。その透明感はずっと持ちつつも、すごくしっかりとした芯の強さを感じていて、そこは直美に通ずる部分だと思います。

上坂：最初に見上さんにお会いしたときは、私が緊張しすぎてガチガチだったんです。でも、見上さんがすごくいい意味で緊張を解いてくれて。今は本当に頼りになるお姉さんだと思っています。現場でも周りをよく見ていて、りんに通じるような、みんなを巻き込んでいく優しさを持っています。私自身、見上さんにたくさん助けられています。

――互いに自身と似ているところ、違うところはどんなところでしょうか？

見上：似ているところは……お互い、掃除があまり得意じゃないところですかね（笑）。あとは食べるのが大好きなところ！

上坂：あと、すごく面白かったのが、先日歯ブラシを持ってくるのを忘れてしまってコンビニに買いに行ったら、見上さんもまったく同じだったんです（笑）。そういうちょっと抜けているタイミングまで同じだったりして。違うところは……思いつかないくらい、本当にぶつかることがないんです。

見上：うん、全然ぶつからないよね。一緒にいてすごく居心地がいいです。

――長期間の過酷な撮影になりますが、何が一番のモチベーションになっていますか？

上坂：やっぱり、新しい台本をいただける瞬間です。「次はどうなるんだろう！」と、一読者としてもすごく楽しみで、それが日々のお芝居の原動力になっています。

見上：私は、現場で樹里ちゃんをはじめとする皆さんと一緒にお芝居ができること自体がモチベーションです。撮影の合間に前室でみんなでおしゃべりしたり、写真を撮り合ったりする時間もすごく楽しくて。スタッフさんたちとのそういう細やかな気遣いに触れるたびに心が温かくなりますし、リフレッシュになっていますね。

――最後に、“朝ドラ”という毎日15分の枠だからこそ、視聴者の皆さんにどう楽しんでほしいか教えてください。

見上：朝の15分という時間は、学校や仕事に行く前の、皆さんの日常のルーティンの一部になるものだと思っています。だからこそ、りんや直美たちが一生懸命に生きる姿を観て、「よし、今日も一日頑張ろう」と少しでも前向きな気持ちになって家を出ていただけたら嬉しいです。

上坂：毎日15分ずつ積み重なっていく物語だからこそ、登場人物たちと一緒に日々を生きているような感覚をどの世代の方々にも味わっていただけると思います。私たちが悩み、奮闘する姿が、観てくださる方のその日一日のエネルギーになればいいなと心から願っています。

（文＝石井達也）