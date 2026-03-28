「チームとしても痛い」１年９か月ぶり日本代表選出→怪我で辞退の27歳DFに森保監督が言及 追加招集をしなかった理由は？
日本代表は現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。
27日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたスコットランド戦の前日会見で、森保一監督が、１年９月ぶりに招集されながら、負傷で辞退となったアヤックスの27歳のDF冨安健洋に言及した。
「怪我人は本当にチームとしても痛いですし、選手も辛い思いでいると思います。その中ですべての選手に怪我を治してもらって、プレーできる喜びを味わってもらえるようになるということを願いながら、最終的にワールドカップのメンバーを決めていきたいと思っています」
また、追加招集をしなかった理由については、「人数的には十分にこの２試合を戦うだけのメンバーはいますので、今回招集させてもらっている選手でこの２試合を戦っていこうと思っています」と説明した。
怪我人が続出する日本代表。指揮官の手腕の試されるところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
27日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたスコットランド戦の前日会見で、森保一監督が、１年９月ぶりに招集されながら、負傷で辞退となったアヤックスの27歳のDF冨安健洋に言及した。
「怪我人は本当にチームとしても痛いですし、選手も辛い思いでいると思います。その中ですべての選手に怪我を治してもらって、プレーできる喜びを味わってもらえるようになるということを願いながら、最終的にワールドカップのメンバーを決めていきたいと思っています」
また、追加招集をしなかった理由については、「人数的には十分にこの２試合を戦うだけのメンバーはいますので、今回招集させてもらっている選手でこの２試合を戦っていこうと思っています」と説明した。
怪我人が続出する日本代表。指揮官の手腕の試されるところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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