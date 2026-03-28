将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が大阪府高槻市の「関西将棋会館」で永瀬拓矢九段（33）を4勝3敗のフルセットで退けた第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局から一夜明けた27日、再び会館を訪れた。

お目当ては棋士のアクリルスタンドが当たるカプセル玩具の自動販売機「ガチャガチャ」。「藤井」が出るまでという条件で人生初体験。3回目で師匠の杉本昌隆八段（57）が出ると「師匠でした」と苦笑い。続く4回目で引き当て「あ！出ました！」と声を弾ませた。

自然な笑顔からは安堵（あんど）も感じられた。今期を「苦しい状況で防衛を意識することはなかった。今も実感はない」と振り返る。開幕前には「面白い将棋を追求したい」と意気込んだが、永瀬の鋭い攻めに押し切られる展開に。第4局を終えた時点で1勝3敗。7番勝負初のカド番に立たされた。

期間中には棋王戦も崖っ縁となり、叡王戦本戦準決勝も敗退。これまでの取材で不安を口にする場面もあった。「何とか立て直さないといけない」。迎えた第5局では「高い目標を掲げるよりも、自分が納得できる将棋を指そう」と決めた。

その転換が奏功した。印象に残った手として挙げたのが同局74手目の［後］4二飛。自陣に飛車を打つ珍しい受け方ながら、詰めろを回避し銀取りも狙った絶妙手で勝利をつかんだ。「ターニングポイントだった」とし、大逆転防衛につながった。

29日は棋王戦最終局となる第5局が指され、4月から名人戦が始まる。厳しい戦いは続くが、困難のシリーズを乗り越えた。「気持ちの面で難しさを感じた。経験を生かしていける部分もあると思う」と前を向く。逆境がまた一つ、藤井を大きく成長させた。（小田切 葉月）