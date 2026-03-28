衆院では定数の４分の３を占める巨大与党になったとはいえ、参院では過半数に届いていない。

丁寧な国会運営を心掛けねばならないことを、高市政権は痛感したはずだ。

高市首相が目指していた、２０２６年度当初予算の２５年度内の成立が難しくなり、政府は総額８・５兆円の暫定予算案を国会に提出した。与野党は週明けに成立させることで一致している。

２６年度予算が成立しないまま新年度になれば、国や地方自治体の行政運営に支障を来す。暫定予算は、新年度予算が成立するまでの間に必要な経費に絞って計上し、混乱を回避する狙いがある。

今回の暫定予算案には、当面の社会保障費や地方交付税交付金などが含まれている。

過去にも、激しい与野党対立などの影響で予算審議が遅れ、暫定予算案が編成された例はある。高市内閣が暫定予算案を編成したことに何ら問題はない。

ところが、首相は「新年度予算案の年度内成立をお願いしたい」と、なおも繰り返し、当初予算案の早期成立に異様なまでのこだわりをみせている。衆院解散・総選挙で予算成立が遅れた、と批判されたくないのだろう。

行政府の長が立法府にあからさまに注文を付けることは、本来、慎まねばならない。

そもそも当初予算案の審議には例年、概（おおむ）ね２か月以上がかかる。それを４０日余りで成立させようとしたこと自体に無理があった。

衆院では、首相の意向を受け、与党は恒例の分科会審議も行わず、審議時間を大幅に短縮した。反発した野党は、参院で十分な時間を確保するよう求め、少数与党は譲歩せざるを得なかった。

読売新聞の全国世論調査でも、予算案は十分に審議するべきだ、との回答が６４％に上った。

後半国会は、衆院の議員定数の削減法案や、皇位継承の安定化に向けた議論が控えている。いずれも幅広い合意形成が必要だ。

政府・与党は今回の混乱を教訓に丁寧な国会運営に努める必要がある。強引さを改めねば、内閣支持率もやがて低下しかねない。

他方、ここまでの国会は、審議時間を巡る与野党の駆け引きばかりが目立ち、肝心の予算案の内容や、当面の諸課題についての議論が深まっているとは言い難い。

米国とイスラエルのイラン攻撃で生じた経済危機から、国民生活をいかに守るか。停戦に向けた外交はどうあるべきか。政府と与野党は掘り下げて論じるべきだ。