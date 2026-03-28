雪解けとともに、クマが再び出没することが心配される。

駆除の必要性が高まっており、ハンターが活動しやすい環境を整えねばならない。

北海道砂川市の要請を受けてヒグマを猟銃で駆除したところ、道公安委員会から銃所持の許可を取り消されたハンターの男性について、最高裁第３小法廷は公安委の処分を違法とする判決を言い渡した。男性の勝訴が確定した。

男性は猟友会のメンバーで、２０１８年にライフル銃を１発撃ってヒグマに命中させた。クマの背後には民家があり、建物に向かって発砲することを禁じた鳥獣保護管理法に違反するなどとして、銃所持の許可が取り消された。

２審の札幌高裁判決は２４年、クマを貫通した弾が別のハンターの銃床に当たったことなどを理由に、公安委の処分を容認した。

これに対し、最高裁は「発砲には住民の生命を守る重要な意義がある。処分は酷で、ハンターを萎（い）縮（しゅく）させかねない」と指摘した。

駆除のための発砲は、タイミングを逃せばクマに逆襲される恐れがある。判決はこうした点も踏まえ、地元ハンターが日頃から駆除という社会的な役割を果たしてきた意義を重くみたのだろう。

今回の問題は、クマ被害に悩む他の地域にとっても人ごとではない。環境省によると、北海道や東北地方を中心に、クマの生息域は拡大しているという。

今年度のクマの出没情報は、前年度の２倍以上の５万件に上る。人が襲われる被害は２００件を超え、１０人以上が亡くなった。被害は市街地でも多発している。

背景には、人口減や住民の高齢化によって、農地の放棄や林業の衰退が進み、クマの生息域と人里との間にあった緩衝地帯の里山が減っている状況がある。

昨年９月には、市町村長の判断でハンターによる市街地での発砲を認める「緊急銃猟」が始まり、クマやイノシシを対象として、すでに約６０件実施された。住民の安全に十分配慮しながら、引き続き適切に対処してもらいたい。

駆除の担い手となっているハンターは高齢化が進み、数も減っている。危険な業務に従事して任務を果たしながら、それを理由に処分されるようでは、誰も協力してくれなくなってしまうだろう。

駆除時の安全確保は行政機関の責務である。狩猟免許を持つ人を自治体の職員として臨時雇用し、立場を守るなど、対策を工夫する必要がある。国は、自治体への支援も進めてほしい。