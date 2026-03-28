原子力発電所から出る使用済み核燃料の中間貯蔵施設（青森県むつ市）を巡り、青森県が２０２６年度の燃料の新規搬入を認めない方針を、同施設を利用する東京電力ホールディングスや日本原子力発電、経済産業省などに伝えたことが、県関係者への取材でわかった。

２６年度に予定していた計６０トンの搬入に影響が出そうだ。

同施設は原発の敷地外で使用済み核燃料を一時保管する国内唯一の施設で、２４年１１月に操業を開始。使用済み核燃料は、同県六ヶ所村で整備中の日本原燃の再処理工場で再処理される計画で、すでに計３６トンを搬入していた。

県は搬入済み分について県外への搬出は求めない方針だが、県幹部は「再処理工場の進捗（しんちょく）が思うようにいっておらず、中間貯蔵施設への搬入の前提がなくなっている」と説明している。

再処理工場を巡っては、２７回にわたって完成時期が延期され、現在は２６年度完成を予定するものの原子力規制委員会の審査で日本原燃側の説明が完了していない。

県は宮下宗一郎知事が経産相と結んだ取り決めで、新規搬入を容認するかどうかを毎年度判断している。