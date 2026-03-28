女子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで中井亜美（TOKIOインカラミ）が130.90点をマーク。合計200.00点でメダルには届かなかった。

完璧な演技ではなかったが、17歳の中井が笑顔で充実の今季を締めくくった。

トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）の回転が抜け、8位発進となったSPから2日。フリー冒頭でも大技に挑戦し、着氷で膝をつくような形となって失敗。その後は立て直したが、後半の3回転ルッツでも回転が抜けた。

2月のミラノ・コルティナ五輪ではSP首位発進からフリーで失速したものの、銅メダルを獲得。フリー演技直後、右手を頬に当てるポーズが大反響となった。この日は演技を終えると少し首をかしげ、両手を振って大歓声に応えた。

五輪で注目度が急上昇し、帰国後もテレビ出演など多忙を極めたが、懸命の調整で世界選手権に出場。五輪に続くメダル獲得はならなかったが、確かな存在感を示した。



（THE ANSWER編集部）