◆パ・リーグ オリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）

オリックス・宮城大弥投手（２４）が、まさかの大炎上だ。３年連続３回目の開幕投手を任されたエースは、ともに自己ワーストタイの１回２／３を８失点でＫＯ。「このような投球になってしまって申し訳ないです。悪いところが全部出た」とうなだれた。

ＷＢＣを終え、調整登板は２１日のオープン戦・阪神戦（京セラＤ）で３１球を投げただけ。それでも「そこら辺も完全に技術不足。自分の力不足だったと思います」と言い訳はしなかった。２回は味方の失策から崩れ、２死満塁からボイト、マッカスカー、黒川、浅村に４者連続適時打を献上。「ボールが続いたり、甘く入ったところをしっかり捉えられた。（次は）ストライクゾーンに向けていいボールを投げて、どの球種でもストライク、ファウルが取れるように」と課題を明確にした。

岸田監督は「あそこまでコンタクトされるとは思わなかった。また、次を目指してやってもらうしかない」と責めることはなく、次回登板については「後で（本人と）話もします」と説明。宮城は「行けと言われたポジション（試合）で行けるように」と早くもリベンジに燃えていた。