◆パ・リーグ オリックス０―１０楽天（２７日・京セラドーム大阪）

オリックス・寺西成騎投手（２３）が、プロ２年目のブレイクを予感させた。８点ビハインドの３回から３番手で登板し、６イニングのロングリリーフ。７回と８回に１点ずつを失ったものの、最速１５４キロの直球を軸に４つの三振を奪う力投を見せた。「アピールする立場なので、いい投球をしようと。まっすぐがよかった。ある程度投げたいところにも投げられた」と、８４球の力投に手応えを示した。

ＷＢＣ帰りの開幕投手・宮城に球数制限があったこともあり、この日はブルペン待機。「体力温存とかはせずに、最初から飛ばしていけるところまでいこう」と、エンジン全開で立ち向かった。その中でも、６イニング目に１５０キロ台を出せたことは収穫のひとつ。２日のＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラＤ）で大谷らメジャー組を封じ、２回完全投球を見せた男は「ＷＢＣ（侍ジャパン）相手の時からちょっとずついい球が投げられている。そこはひとつ自信というか、強気に攻められている」とうなずいた。

岸田監督は「球数の方も最後はいっていたけど、頑張って投げたと思います。ナイスピッチング」と右腕をたたえ、今後の先発ローテ入りを改めて明言。チームは９４年以来４度目の開幕戦２ケタ失点となったが、面白い存在が出てきた。