◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島６Ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダスタジアム）

広島が、延長１０回サヨナラ勝利で４年ぶりの白星スタートを飾った。平均年齢２８・８歳だった昨季開幕戦から約２歳若返った平均２６・６歳のフレッシュな顔ぶれで臨み、新井監督にとって就任４年目で初の開幕白星。４点ビハインドの９回に１死満塁から代打・モンテロの２点打で２点差に詰め寄り、ドラフト１位・平川（仙台大）のプロ初安打となる２点二塁打で同点に追い付いた。延長１０回２死一、二塁で、最後はルーキー・勝田（近大）が決めた。開幕戦のサヨナラ勝利は昨年の巨人以来で球団では１９９６年以来３０年ぶり６度目。

以下は新井監督の主な一問一答

―開幕戦を振り返って

「本当にすごい開幕戦になったと思います」

―最後は勝田が決めた

「期待していました。（菊池が）送って、坂倉は歩かされるだろうなと思っていたので。それも込みで、勝田には期待してました」

―９回に４点差を追いついた

「平川も３ボールからですからね。３ボールからあのシチュエーションで振れるのが、並の新人ではないですよね。モンテロもいいヒットだったと思います」

―投手でもドラフト２位・斉藤汰、５位・赤木を含め新人４人がデビュー

「それぞれが頑張っていたと思います。斉藤汰もいいボール投げてましたし。赤木も点取られましたけれど、ボール自体はいいボール投げていますので。まだまだ彼らは抑えても打たれても勉強ですからね」

―開幕戦サヨナラ勝利は３０年ぶりファンへ

「本当に最高の形で２０２６年がスタートしたと思います。また今日のような試合をたくさんお届けできるように、気を引き締めて頑張りたいと思います」

―延長１０回先頭で四球選んだ佐々木はガッツポーズ

「気持ちが出ていて、ああいう気持ちが、いい流れになるし、ベンチも盛り上がる。佐々木が選んだときのガッツポーズもすごく印象に残っています」

―生まれ変わるカープを初戦から見せられた

「まだまだこれから。始まったばかりなので。これから色々なことが起こると思うので、とにかく失敗を恐れず一生懸命やってくれたらと思います」

―思わず感情が抑えきれない場面も

「ちょっと抑えられなかったというか、喜びすぎて頭痛くなっちゃった。本当に頭痛い。ずっと頭痛い」