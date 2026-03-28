◆パ・リーグ ロッテ３―１西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）

昨季最下位からの巻き返しを狙うロッテに、ニューヒーローが誕生した。ドラフト２位左腕の毛利海大投手（２２）＝明大＝が５回７０球を投げて４安打無失点、２奪三振の力投。球団の新人では１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶり２人目となるルーキー開幕星を挙げ、サブロー監督（４９）に初勝利をプレゼントした。

登板前夜は落ち着かず、寝ては起きてを何度も繰り返して運命の日を迎えた。睡眠不足でもマウンドに上がれば、強心臓ぶりを発揮。ハイライトは１点リードの４回２死一、二塁の場面。源田から空振り三振を奪ってピンチを脱すると大声で叫んだ。踏ん張れたのは、大役に抜てきしてくれた指揮官への思い。「何とかサブさんの初勝利を自分が決められるように、という気持ちでした」と初めてのお立ち台では、面と向かっては決して言えない「サブさん」の呼称で感謝を口にした。

試合で実力を発揮するために、明大時代から巧みに利用してきたのがアロマや香水だった。登板前にはお気に入りの香水を２プッシュするのがルーチン。「自分は匂いでリラックスできるので」と好きな香りで極度の緊張を和らげて、客席に招待した両親の前での好投につなげた。

サブロー監督は「僕が勝ったことよりも、毛利が勝てたことがうれしい。ここからウチのエースとしてやっていってもらうためにプレゼントします」と孝行息子に初勝利のウィニングボールを譲った。伸び盛りの若手を鍛えながら、白星を重ねていく。

（阿見 俊輔）

◆毛利 海大（もうり・かいと）２００３年９月１４日、福岡県生まれ。２２歳。福岡大大濠では２１年センバツに出場したが、準々決勝で東海大相模に敗れた。東京六大学リーグの明大では昨春のリーグ戦で防御率１・３４をマークして最優秀防御率とベストナインを獲得するなど通算２８試合で１４勝２敗、防御率１・４６。２５年ドラフト２位でロッテに入団した。１７７センチ、７７キロ。左投左打。今季の推定年俸は１２００万円。

◆記録メモ 新人の毛利（ロ）が開幕投手で勝利。この日の竹丸（巨）と合わせて、２リーグ制後８、９人目の新人開幕投手勝利。パでは５８年杉浦忠（南海）以来４人目。球団では、毎日時代の榎原好以来７６年ぶり２人目になる。