◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島６ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダ）

頼もしすぎるルーキーコンビが、球団３０年ぶりの開幕サヨナラ勝利に導いた。延長１０回２死一、二塁。ドラフト３位・勝田が右翼線を破るプロ初安打で、新人ではセ初の開幕戦サヨナラ打。それまで２度の得点圏を含む４打席凡退だっただけに「３度目の正直。夢のようです」と上の空。代打も考えられる場面で「迷わなかった。期待していた」と送り出してくれた新井監督に、就任４年目で初の開幕白星を届けた。

劇的勝利を引き寄せたのは１位・平川だった。２点を返し、なおも２点ビハインドの９回１死一、二塁。３ボールからの４球目を捉え、左翼線へ同点の２点二塁打だ。こちらもプロ初安打だが「気づいたら、バットが出ていた（笑）」とビックリ。５回にも内野ゴロでプロ初打点を挙げ、球団新人６５年ぶり４人目の開幕戦３打点を成し遂げた。

リリーフ登板した２位・斉藤汰、５位・赤木を含め球団初の新人４人が開幕戦出場。今季は厳しい表情が目立つ指揮官も「喜びすぎて頭痛い」と感情を抑えきれなかった。積極的な若返りの象徴とも言えるルーキーズの躍動。明るい未来を予感させるには十分なオープニングゲームだった。（直川 響）

新人の勝田（広）がサヨナラ安打。新人が開幕戦でサヨナラの決勝打は

５６年 穴吹義雄（南海）

６２年 青野修三（東映）

８９年 中島輝士（日本ハム）

２６年 勝田 成（広島）

で４度目。過去３度はパで、セ初の開幕戦新人Ｖ打になった。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日、大阪市生まれ。２２歳。２歳で野球を始め、堀川小６年時に阪神タイガースジュニアに選出。関大北陽では甲子園出場なし。近大で１年の全日本大学選手権からベンチ入り。関西学生リーグで６度のベストナイン、歴代１５位タイの通算１０６安打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル走６秒１。１６３センチは１２球団最小兵、７０キロ。右投左打。年俸１０００万円。

◆平川 蓮（ひらかわ・れん）２００４年３月３１日、北海道生まれ。２１歳。札幌国際情報を経て、仙台大で投手から野手に転向。４年夏に侍ジャパン大学日本代表に初選出。４年秋の仙台六大学リーグで４本塁打、２２打点、１３盗塁の３冠とベストナイン。１８７センチ、、９３キロ。右投両打。年俸１６００万円。