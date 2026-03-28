【ダンバートン（英国）２６日＝金川誉】サッカー日本代表は２６日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、当地でトレーニングを行った。ＭＦ佐野海舟（かいしゅう、２５）＝ドイツ１部マインツ＝とＭＦ佐野航大（こうだい、２２）＝オランダ１部ＮＥＣ＝は、スコットランド戦でそろって先発に名を連ねれば、佐野兄弟にとっては初の「兄弟同時スタメン」が実現する。日本代表史上初の兄弟Ｗ杯に向け、大きなチャンスを迎える。

◇ ◇ ◇

似ているようで、似ていない２人の兄弟が、そろって先発する可能性が高まった。英国遠征の２試合は大きく先発メンバーを入れ替える方針とみられ、ＭＦ佐野航は、ＭＦ南野、久保が負傷で不在のシャドー（１トップ後方のポジション）で先発濃厚に。一方でキャプテンのＭＦ遠藤が負傷でいないボランチで、佐野海は守備のキーマンとしてピッチに立ちそうだ。

ＮＥＣで今季３ゴール８アシストと結果を出す佐野航。シャドーやボランチなど複数ポジションで躍動する弟は、兄との同時先発について「（歴史などは）後付け。あまり意識していない」と自然体を強調する。「昔は兄貴との１対１でボールが取れなくて守備が大嫌いだった。僕が攻撃、兄貴が守備が多かった。それで僕は攻撃が好きになった」と語る。当時は兄からボールが奪えず「それで守備は嫌いになった」と笑ったが、現在はオランダで力をつけ「今は守備も好きになったし、そこからの攻撃が自分の強み」と胸を張る。

一方で兄・海舟は、スコットランドのキーマン、１９３センチの大型ＭＦマクトミネイ（ナポリ）への警戒を隠さない。「個人で負けないのは大前提。マクトミネイ選手は必ず潰さないといけない」と語る。弟・航大との関係は「ピッチに入れば兄弟という気持ちはない。ライバルだと思いますし、お互い自分のプレーを出すことに必死」と淡々と語る。それでも「弟のプレーは理解しているつもりなので、そこは生かしたい」とも口にした。

昨年６月のインドネシア戦で海舟が先発、航大が途中出場で同時にピッチに立った。９３年の三浦泰年、知良兄弟、０６年の佐藤勇人、寿人兄弟など、代表で同時出場した選手はいるが、まだＷ杯の舞台を兄弟でともに味わった日本の選手はいない。学年が３つ離れているため、学生時代に同じチームでプレーすることはなかった２人。そして日本代表の舞台で交差する「佐野兄弟」の物語が、グラスゴーの地で始まる。

◇ ◇ ◇

◆Ｗ杯に同時出場した各国の主な兄弟

▽フランス代表エルナンデス兄弟 ２２年のカタール大会で、ＤＦ兄リュカの負傷により、初戦で弟テオが交代出場。兄弟で左サイドバックのポジションをつなぐ。

▽ベルギー代表アザール兄弟 背番１０のＭＦ兄エデンと、共に攻撃を牽引した弟トルガンが１８年ロシア、２２年カタールと２大会連続で出場。

▽ドイツ代表兄＆ガーナ代表弟のボアテング兄弟 異母兄弟で、１０年南ア、１４年ブラジルと２大会連続で兄ジェロームと弟ケビン「ドイツ対ガーナ」の直接対決が実現。

▽コートジボワール代表のトゥーレ兄弟 兄ＤＦコロ＆弟ＭＦヤヤは０６年ドイツ大会より３大会連続で同時出場。同国の黄金時代を支える。

▽オランダ代表のデ・ブール兄弟 兄ＤＦフランク＆弟ＭＦロナルドはサッカー界で最も有名な双子。９８年フランス大会では共にベスト４進出に貢献。