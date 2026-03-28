Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照（３２）とＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太（２６）がこのほど、都内で行われたＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで配信中のダブル主演ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（土曜・深夜０時配信、全８話）の取材会に出席した。

原作・高野水登氏と漫画・フトンチラシ氏による同名漫画が原作。おいしいものが好きなモデル（岩本）とサウナが好きなヘアスタイリスト（松田）が全国各地のサウナを巡り、おいしい物を食べて癒やされる様を描く。

岩本がグレー、松田がピンクのサウナポンチョを身にまとって登場。同じ芸能事務所に所属し、岩本が「一緒に戦ってきた戦友」と表現するだけあって、会見中は終始和気あいあいとした空気感で行われた。第１話で登場したサウナ施設では、同じ上下セットアップを購入。松田は「色違いでおそろっちですよね？２色展開で、お互い本当は逆の色が欲しかったので、後日交換しました」と仲の良さを見せつけた。

サウナで“ととのう”シーンが多いが、撮影は苦労の連続。高温での撮影によって機材が壊れないよう、温度が低く調整されていたため、岩本は「サウナ＝熱いものということを身体が覚えているから、温度が低い状態でサウナにずっと入っている芝居をするというのがなかなか難しかったですね。実際はロウリュしているカットは別に撮っているから、その温度変化の時差を、ロウリュされている時の感覚を思い出しながら、表現するのが結構大変でした」と振り返った。

一方、水風呂の温度はそのままだった。第１話ではサウナに入る前に朝から水風呂のシーンを撮影したことを明かし、「水風呂はギンッギンでしたよ！」と岩本。松田も「冷たさの加減が全然伝わっておらず、正直悔しかったです」と苦笑いした。

撮影の合間には２人でラーメンを食べに出かけたことも。松田が「お会計の時に照くんが『俺の前で財布を出さないで』って。『ありがとうございました』と、ごちそうになりました」と満面の笑みで明かせば、岩本が「だいぶ食い気味の『ありがとうございました』でした」と暴露し、２人で顔を見合わせて大笑いした。

同作の撮影を通して、サウナと食への思いが増したという松田。「自分自身サウナが大好きになって、ご飯がさらに大好きになって。ご飯は照くんにごちそうになるんですけど…」と充実した表情を浮かべた。一方の岩本は「もう１度元太と聖地巡礼したい」と笑顔。今後も演じたキャラクターのように、岩本と松田も和やかな関係を続けていきそうだ。