松田元太、岩本照の“男気”に感動「俺の前で財布は出すな」 食い気味の「ありがとうございます」バラされる
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）の上映会が都内のサウナ施設で行われ、岩本と松田が上映会後の取材会に参加した。
【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマ。
松田について、ジュニア時代から舞台やコンサートに出演し「ともに戦ってきた戦友」だという岩本。「プライベートでは今回、撮影の合間にご飯にいきました」と報告し、松田は「どうしてもラーメンが食べたくて連れて行ってくれて。お会計しようとしたら『もう俺の前で財布は出すな』『この現場でお前は財布を出さなくていいよ』と。ありがとうございます」と岩本の“男気”に感動。
すると岩本は「僕がそれを言い終わる前にもう『ありがとうございます』と言ってましたけどね」と松田のちゃっかり具合を暴露。「ちょっと空いたらコーヒー連れってくれるとかもあるんですけど。後輩なので、さすがにここは出しますよ、いつも出してもらっちゃってるんでって言うんですけど…」と謙虚さを出した松田だが、岩本は「後半は何も言わず『ありがとうございます』になりました。そこも元太のかわいいところ（笑）」と認めていた。
【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマ。
すると岩本は「僕がそれを言い終わる前にもう『ありがとうございます』と言ってましたけどね」と松田のちゃっかり具合を暴露。「ちょっと空いたらコーヒー連れってくれるとかもあるんですけど。後輩なので、さすがにここは出しますよ、いつも出してもらっちゃってるんでって言うんですけど…」と謙虚さを出した松田だが、岩本は「後半は何も言わず『ありがとうございます』になりました。そこも元太のかわいいところ（笑）」と認めていた。