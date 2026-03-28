『新婚さん』「吉沢亮!?」マチアプで出会ったイケメン夫、「恋愛対象には見られない」→会場“ドン引きの理由” 感動の即日プロポーズ
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）のあす29日放送回には、「面食い肉食妻と超絶イケメン夫」が登場する。
【新婚さん】「吉沢亮!?『国宝』!?幻覚!?」妻が一目惚れした”イケメン夫”
2人の出会いは2021年、マッチングアプリでのこと。元カレと別れたばかりだった妻が茨城県在住で検索したところ、夫のプロフィール写真を目にして衝撃を受ける。「茨城にこんなイケメンがいるはずない！」と詐欺かマルチ商法を疑っていた。同じく元カノと別れたタイミングだった夫は、仕事の都合で茨城に転勤してきたばかり。まずは友達がつくれたらとアプリを使うも、引っ込み思案が災いし、やり取りが面倒になってきた矢先に妻とマッチング。グイグイ来られる圧に押され、しぶしぶ会うことになったという。
写真詐欺を暴く刑事のつもりで待ち合わせの駅に張り込んでいた妻だったが、声をかけられ見上げると、「吉沢亮!?『国宝』!?幻覚!?」と思うほどのイケメン夫に一目惚れ。一方の夫は、「強烈な奴が来ると身構えていたが、会ってみたらちゃんと会話もできる」とマイナスからのプラス評価。音楽好きという共通の趣味もあり、距離が縮まった。
友人関係になり約1ヶ月後、料理が趣味だという夫が「食べてくれる人がいなくてつくりがいがない」と発言。これはチャンスとばかりに妻が自宅に突撃する約束を取り付けるも、当日、仕事のトラブルが…。午後6時頃に訪ねる予定が、終業したのは午後11時半頃。さすがに無理だろうと電話をしたところ「ごはんつくって待っているよ」と言われ、「私のこと好きなんだ」と確信。自分が食べるのも深夜0時まで待っていてくれていたという。
週2ぐらいで会う期間が3ヶ月ほど続き、付き合っている感覚でいた妻。遊んだ帰りに「私たちどういう関係？」とメッセージを送ったところ、「ちょっと電話してもいい？」と夫。「勝ち確」電話で「どう思ってくれてるの？」と優しく訊かれた妻は、「好きかも」とパスを投げるも、「ごめん、恋愛対象には見られない」というまさかの返答が。
「何がダメなの？」と問い詰める妻に対し、夫からは「髪が短い」という信じられない一言が。「髪の長い女性が好きだった」と語る夫に会場もドン引き。しかしここで諦めない妻は、直後にSNSで「#エクステ」「#東京」と調べ、表参道で最高級の美容室を予約。鈍行で往復5時間、総額4万円かけてエクステを敢行したところ、まさに夫のドストライク。逆に告白され、交際がスタートした。
30代になってから結婚と思っていた妻だったが、祖母のガンが発覚。「ウェディングドレスが見たい」と言われつつも、まだまだ大丈夫だろうと考えていると、昨年8月に病状が急変。余命半年を宣告された。
転職したばかりで忙しい夫には言い出せずにいたが、その2週間後には自宅で緩和ケアを受け始め、医師が「残り1週間の覚悟」を宣告。さすがにと、夫に伝えると、夫は祖母と2人きりのときに妻の将来を託されていたこともあり、「今できることは何か」と考え、すぐさまダイヤのネックレスと花束を買いに行き、夜にはプロポーズ。妻が大号泣で喜んだのも束の間、10分後には祖母宅へと向かい、結婚を報告することに。番組では、そのとき撮影した感動的な動画も披露される。
【新婚さん】「吉沢亮!?『国宝』!?幻覚!?」妻が一目惚れした”イケメン夫”
2人の出会いは2021年、マッチングアプリでのこと。元カレと別れたばかりだった妻が茨城県在住で検索したところ、夫のプロフィール写真を目にして衝撃を受ける。「茨城にこんなイケメンがいるはずない！」と詐欺かマルチ商法を疑っていた。同じく元カノと別れたタイミングだった夫は、仕事の都合で茨城に転勤してきたばかり。まずは友達がつくれたらとアプリを使うも、引っ込み思案が災いし、やり取りが面倒になってきた矢先に妻とマッチング。グイグイ来られる圧に押され、しぶしぶ会うことになったという。
友人関係になり約1ヶ月後、料理が趣味だという夫が「食べてくれる人がいなくてつくりがいがない」と発言。これはチャンスとばかりに妻が自宅に突撃する約束を取り付けるも、当日、仕事のトラブルが…。午後6時頃に訪ねる予定が、終業したのは午後11時半頃。さすがに無理だろうと電話をしたところ「ごはんつくって待っているよ」と言われ、「私のこと好きなんだ」と確信。自分が食べるのも深夜0時まで待っていてくれていたという。
週2ぐらいで会う期間が3ヶ月ほど続き、付き合っている感覚でいた妻。遊んだ帰りに「私たちどういう関係？」とメッセージを送ったところ、「ちょっと電話してもいい？」と夫。「勝ち確」電話で「どう思ってくれてるの？」と優しく訊かれた妻は、「好きかも」とパスを投げるも、「ごめん、恋愛対象には見られない」というまさかの返答が。
「何がダメなの？」と問い詰める妻に対し、夫からは「髪が短い」という信じられない一言が。「髪の長い女性が好きだった」と語る夫に会場もドン引き。しかしここで諦めない妻は、直後にSNSで「#エクステ」「#東京」と調べ、表参道で最高級の美容室を予約。鈍行で往復5時間、総額4万円かけてエクステを敢行したところ、まさに夫のドストライク。逆に告白され、交際がスタートした。
30代になってから結婚と思っていた妻だったが、祖母のガンが発覚。「ウェディングドレスが見たい」と言われつつも、まだまだ大丈夫だろうと考えていると、昨年8月に病状が急変。余命半年を宣告された。
転職したばかりで忙しい夫には言い出せずにいたが、その2週間後には自宅で緩和ケアを受け始め、医師が「残り1週間の覚悟」を宣告。さすがにと、夫に伝えると、夫は祖母と2人きりのときに妻の将来を託されていたこともあり、「今できることは何か」と考え、すぐさまダイヤのネックレスと花束を買いに行き、夜にはプロポーズ。妻が大号泣で喜んだのも束の間、10分後には祖母宅へと向かい、結婚を報告することに。番組では、そのとき撮影した感動的な動画も披露される。