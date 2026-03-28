『ミヤネ屋』新レギュラーに36歳の気象予報士・岡田良昭氏が決定「生活の拠点を大阪に移しました」【プロフィール・コメント】
読売テレビは28日、日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）で気象コーナーを担当していた気象予報士・蓬莱大介氏の番組卒業に伴い、気象予報士の岡田良昭氏が新レギュラーに決定したと発表した。
【画像】ほのぼのする画風…「過去1500枚以上描いてきた」岡田良昭のイラスト
茨城県出身、現在36歳の岡田氏は、大学時代に斉田季実治氏の天気解説に衝撃を受けたことがきっかけで気象予報士を志し、5回目の挑戦で気象予報士試験に合格。2014年から活動を始動。福岡、高知、広島のテレビ局で天気コーナーを担当したのち、一旦別の職種に就くも、空の魅力を忘れられず気象キャスターに復帰して今日に至るという。
【プロフィール】
1989年6月8日、茨城県生まれ
千葉大学理学部卒業
2014年3月、気象予報士登録
趣味：イラスト、卓球、マラソン、散歩
好きな天気：雨上がりの空
【コメント】
『ミヤネ屋』で新たにお天気コーナーを担当することになりました岡田良昭です。20年の歴史ある番組、かつ豊富な知識とトークの瞬発力を併せ持つ蓬莱さんの後任ということでプレッシャーはありますが、日々学ぶことを忘れずに、宮根さんとチームに早く溶け込んで、視聴者の皆さまの生活に役立つ気象情報をお届けしていきたいと思います。穏やかな天気の時には楽しく、荒天時には安心を伝えられるよう努力して参ります。過去、1500枚以上描いてきたイラストも番組のどこかで披露できますように。今回のレギュラー出演にあたり、生活の拠点を大阪に移しました。大阪は、予約しなくても入れる“安くておいしいご飯屋さん”が多い印象です。過去に3回のフルマラソン経験もありますので、機会があれば大阪マラソンにもチャレンジしたいと思います。これから、よろしくお願いいたします！
【画像】ほのぼのする画風…「過去1500枚以上描いてきた」岡田良昭のイラスト
茨城県出身、現在36歳の岡田氏は、大学時代に斉田季実治氏の天気解説に衝撃を受けたことがきっかけで気象予報士を志し、5回目の挑戦で気象予報士試験に合格。2014年から活動を始動。福岡、高知、広島のテレビ局で天気コーナーを担当したのち、一旦別の職種に就くも、空の魅力を忘れられず気象キャスターに復帰して今日に至るという。
1989年6月8日、茨城県生まれ
千葉大学理学部卒業
2014年3月、気象予報士登録
趣味：イラスト、卓球、マラソン、散歩
好きな天気：雨上がりの空
【コメント】
『ミヤネ屋』で新たにお天気コーナーを担当することになりました岡田良昭です。20年の歴史ある番組、かつ豊富な知識とトークの瞬発力を併せ持つ蓬莱さんの後任ということでプレッシャーはありますが、日々学ぶことを忘れずに、宮根さんとチームに早く溶け込んで、視聴者の皆さまの生活に役立つ気象情報をお届けしていきたいと思います。穏やかな天気の時には楽しく、荒天時には安心を伝えられるよう努力して参ります。過去、1500枚以上描いてきたイラストも番組のどこかで披露できますように。今回のレギュラー出演にあたり、生活の拠点を大阪に移しました。大阪は、予約しなくても入れる“安くておいしいご飯屋さん”が多い印象です。過去に3回のフルマラソン経験もありますので、機会があれば大阪マラソンにもチャレンジしたいと思います。これから、よろしくお願いいたします！