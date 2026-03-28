岩本照、“無限ハンバーガー編”で約10個食す「体重が増えました」
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）の上映会が都内のサウナ施設で行われ、岩本と松田が上映会後の取材会に参加した。
【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマ。
撮影は実際のサウナ施設で行われ、第1話は長野ロケへ。松田は「サウナ内もすごく“おしゃ”（れ）で心地よかったのです。撮影時は温度も寒くしてもらって、撮りやすくしてもらったのですが…我々本当にサウナが好きなので、サウナにがっつり入れないことが、良い環境なのに入れないのは悔しい日々でした」ともどかしそうな表情を浮かべた。
岩本も「サウナ＝アツいものと身体が覚えているから低い状態で入って芝居するのは難しかったです」と苦戦。「ロウリュウしたときに『うわー！』となるのもどれくらいで熱が入ってくるのか、実際はジャーッとするのは別で撮っているので“うわぁ〜！”っていう芝居は僕は大変でした」とサウナ好きならではの戸惑いもあったことを振り返った。
一方、ドラマではその場所でカラちゃんとシトーさんが楽しむグルメも見どころに。第1話ではカラちゃんがハンバーガーにかぶりつくシーンが登場するが、松田は「無限ハンバーガー編でしたね」とニヤリ。一口食べて2人がそれぞれのハンバーガーを交換する動作があるなかで岩本は「何回も撮影するにあたって、元太は『一口は絶対に食べてください』。僕はがぶがぶ食べるので10個くらい食べました。“無限ハンバーガー編”だったよね」と振り返った。
「でも味はおいしかったですよね」と堪能した松田に、岩本は「バンズがよかった。つやつやな感じと。超個人的な話、（カラちゃんが）たまねぎの説明をしてるんですけど、僕はたまねぎが食べれないので僕が食べているのはたまねぎが入ってないんです」と裏話を紹介。一口が大きいカラちゃんだけに「体重が増えました。いっぱい食べてととのって…ごほうびみたいな時間でした」と充実した様子をうかがわせた。
【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマ。
岩本も「サウナ＝アツいものと身体が覚えているから低い状態で入って芝居するのは難しかったです」と苦戦。「ロウリュウしたときに『うわー！』となるのもどれくらいで熱が入ってくるのか、実際はジャーッとするのは別で撮っているので“うわぁ〜！”っていう芝居は僕は大変でした」とサウナ好きならではの戸惑いもあったことを振り返った。
一方、ドラマではその場所でカラちゃんとシトーさんが楽しむグルメも見どころに。第1話ではカラちゃんがハンバーガーにかぶりつくシーンが登場するが、松田は「無限ハンバーガー編でしたね」とニヤリ。一口食べて2人がそれぞれのハンバーガーを交換する動作があるなかで岩本は「何回も撮影するにあたって、元太は『一口は絶対に食べてください』。僕はがぶがぶ食べるので10個くらい食べました。“無限ハンバーガー編”だったよね」と振り返った。
「でも味はおいしかったですよね」と堪能した松田に、岩本は「バンズがよかった。つやつやな感じと。超個人的な話、（カラちゃんが）たまねぎの説明をしてるんですけど、僕はたまねぎが食べれないので僕が食べているのはたまねぎが入ってないんです」と裏話を紹介。一口が大きいカラちゃんだけに「体重が増えました。いっぱい食べてととのって…ごほうびみたいな時間でした」と充実した様子をうかがわせた。