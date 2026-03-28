岩本照＆松田元太、撮影外でも仲良し 色違いジャージを購入「おそろっちです」
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）の上映会が都内のサウナ施設で行われ、岩本と松田が上映会後の取材会に参加した。
【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマ。
この日は報道陣もサウナハットを着用して参加ということで、松田は「ちょっとすごいですね…」岩本「あんまりないですよね？服着た状態でサウナハットをかぶるのは見たことない」松田「いいですよね。形からととのっていただく」とリラックスしたムードに。
撮影ではさまざまなサウナ施設を訪れた2人。「カラちゃんとシトーさんではあるけど照ちゃんと元太さんって感じで、先輩ではありますが僕らもヒーリングを感じました」と松田は役柄を超えて、岩本と満喫したそう。第1話では雪降る長野でロケへ。岩本は「想像以上に雪も降っていた」と振り返り、松田は「施設内もきれいで心地良くて“おしゃ（れ）”。撮影じゃない時間も照くんとリラックスさせていただきました」と声を弾ませる。
第1話に登場するグッズコーナーで「買っちゃいましたもんね」と顔を見合わせる松田に、岩本は「買っちゃったね。おそろいで」とニヤリ。「上下セットアップの」と説明する松田に、岩本は「ジャージみたいなやつ、買っちゃいました」と紹介。
松田が「色違いでおそろっちですよね」とうれしげに明かすと、岩本も「おそろっちでだね」と笑顔で反応。それぞれ「僕がグレーしか在庫がなくて買って、岩本くんがネイビーしか在庫がなくて買って。お互い逆の色がほしかったので後日、交換しました」（松田）と作中そのままのような仲睦まじい関係性をみせていた。
【写真】サウナ施設でくつろぎながら行われた取材会の模様
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマ。
撮影ではさまざまなサウナ施設を訪れた2人。「カラちゃんとシトーさんではあるけど照ちゃんと元太さんって感じで、先輩ではありますが僕らもヒーリングを感じました」と松田は役柄を超えて、岩本と満喫したそう。第1話では雪降る長野でロケへ。岩本は「想像以上に雪も降っていた」と振り返り、松田は「施設内もきれいで心地良くて“おしゃ（れ）”。撮影じゃない時間も照くんとリラックスさせていただきました」と声を弾ませる。
第1話に登場するグッズコーナーで「買っちゃいましたもんね」と顔を見合わせる松田に、岩本は「買っちゃったね。おそろいで」とニヤリ。「上下セットアップの」と説明する松田に、岩本は「ジャージみたいなやつ、買っちゃいました」と紹介。
松田が「色違いでおそろっちですよね」とうれしげに明かすと、岩本も「おそろっちでだね」と笑顔で反応。それぞれ「僕がグレーしか在庫がなくて買って、岩本くんがネイビーしか在庫がなくて買って。お互い逆の色がほしかったので後日、交換しました」（松田）と作中そのままのような仲睦まじい関係性をみせていた。