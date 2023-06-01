ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７７２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７７２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 45187.80（-772.31 -1.68%）
ナスダック 20954.82（-453.26 -2.12%）
CME日経平均先物 51405（大証終比：-1475 -2.87%）
欧州株式27日終値
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.914（-0.072）
10年債 4.440（+0.028）
30年債 4.982（+0.050）
期待インフレ率 2.315（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.589（+0.031）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝99.20（+4.72 +5.00%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4545.40（+136.40 +3.09%）
ビットコイン（ドル）
65673.25（-3287.73 -4.77%）
（円建・参考値）
1052万5452円（-526924 -4.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 45187.80（-772.31 -1.68%）
ナスダック 20954.82（-453.26 -2.12%）
CME日経平均先物 51405（大証終比：-1475 -2.87%）
欧州株式27日終値
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.914（-0.072）
10年債 4.440（+0.028）
30年債 4.982（+0.050）
期待インフレ率 2.315（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.589（+0.031）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝99.20（+4.72 +5.00%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4545.40（+136.40 +3.09%）
ビットコイン（ドル）
65673.25（-3287.73 -4.77%）
（円建・参考値）
1052万5452円（-526924 -4.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ