ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は７７２ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　45187.80（-772.31　-1.68%）
ナスダック　　　20954.82（-453.26　-2.12%）
CME日経平均先物　51405（大証終比：-1475　-2.87%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9967.35（-4.82　-0.05%）
独DAX　 22300.75（-312.22　-1.38%）
仏CAC40　 7701.95（-67.36　-0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.914（-0.072）
10年債　 　4.440（+0.028）
30年債　 　4.982（+0.050）
期待インフレ率　 　2.315（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.094（+0.020）
英　国　　4.974（0.000）
カナダ　　3.589（+0.031）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝99.20（+4.72　+5.00%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4545.40（+136.40　+3.09%）

ビットコイン（ドル）
65673.25（-3287.73　-4.77%）
（円建・参考値）
1052万5452円（-526924　-4.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ