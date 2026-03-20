豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」が開幕する。初日メインの特選12Rは真杉匠が中心。移籍後初の古巣戦に燃える杉浦侑吾を番手でバックアップ。極上の切れ味を発揮するとみた。

移籍後初の古巣参戦に燃える杉浦目標に、真杉が切れ味発揮。今年2月の全日本選抜準決勝では不発に終わっただけに今回はしっかりと決めたい。新山、阿部の連係もSS級。車券は＜3＞から＜9＞＜1＞＜8＞＜4＞BOX。両派で激しくやり合えば近畿、九州勢にも展開が向く。

＜1＞阿部拓真 ふがいないレースが続いている。今年は高いレベルで走らせてもらえているけど、まだそのレベルには達していない。ダービーに向けて上げていきたい。新山君へ。

＜2＞三谷竜生 熊本から間隔が空いたのもあるが防府はピリッとしなかった。終わってから体調を崩したのでゆっくりケア。走ってみてから。自力。

＜3＞真杉匠 防府決勝は吉田拓矢さんがあれだけ行ってくれたので勝ちたかった。雨で深谷（知広）さんに気付くのが遅れた。調子も良くなかったけど日に日に上がっていった感じはあった。杉浦さんへ。

＜4＞芦沢大輔 防府で現状の力を知ることができた。今後に生かしたい。体調は問題ない。栃茨3番手。

＜5＞北津留翼 左肘と肋骨にまだ痛みがあるけど練習できたし悪くない。自転車は修理して、そのまま乗るつもり。自力で。

＜6＞山田久徳 名古屋は谷内（健太）君のおかげ。前回より練習できたし感じも悪くない。三谷君へ。

＜7＞山田英明 少しずつだけど良い、悪いが分かってきた。このままではどうにもならないと思うので修正したい。北津留君へ。

＜8＞杉浦侑吾 移籍してから愛知県の競輪場を走るのは初めて。豊橋は昨年2月の全日本選抜を蜂窩（ほうか）織炎で欠場。その分まで頑張りたい。前で自力。

＜9＞新山響平 7車立てでも感触は悪くなかった。以前に比べて脚力不足はあるので、レースの幅を広げていきたい。自力で。